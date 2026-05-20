Video | Horror en articulado de TransMilenio: habitantes de calle se tomaron un bus para atracar y pasajeros quedaron atrapados

Una joven terminó gravemente herida con arma blanca luego de que varios delincuentes intentaran robarle el celular dentro de un bus articulado de TransMilenio que se movilizaba por la troncal Caracas este fin de semana.

¿Cuáles son las estaciones de TransMilenio más peligrosas? Lista de las que más roban en Bogotá

De acuerdo con la información conocida en redes sociales, el hecho ocurrió cerca de la estación Calle 34, a la altura de la calle 22, cuando varios habitantes de calle habrían forzado las puertas del vehículo en movimiento para ingresar a la fuerza.

En medio del caos, los sujetos intentaron quitarle el celular a una pasajera y, durante el forcejeo, la atacaron con un arma cortopunzante.

El violento episodio desató momentos de pánico entre los pasajeros, quienes quedaron atrapados dentro del articulado mientras los agresores intentaban intimidar a quienes se encontraban en el bus.

Según relataron testigos, el conductor detuvo el vehículo en una zona crítica del centro de Bogotá, situación que provocó que decenas de personas rodearan el articulado e intentaran ingresar a la fuerza.

“Los pasajeros vivieron aterradores momentos, atrapados e indefensos”, señalaron usuarios en redes sociales, donde también comenzaron a circular videos del angustiante momento en el que se puede ver sangre de la afectada y varios de los usuarios solo en la parte de adelante del bus, cerca del conductor. En las imágenes se observa a varias personas alteradas dentro del vehículo mientras el miedo se apodera del ambiente.

Encuentran cuerpo que podría ser de Yulixa Toloza. Fiscalía adelanta las verificaciones

La emergencia solo pudo ser controlada tras la llegada de uniformados de la Policía, que intervinieron en el lugar. Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud exacto de la joven lesionada ni si hubo capturas por este caso.

El hecho volvió a incrementar la preocupación por la inseguridad en TransMilenio, especialmente en estaciones y tramos considerados de alto riesgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, varias estaciones se han convertido en puntos críticos para el robo de celulares, principalmente en horas de la noche y madrugada, cuando disminuye la presencia de autoridades y aumenta la vulnerabilidad de los usuarios.

Este nuevo ataque revive además la preocupación ciudadana tras recientes casos de violencia en TransMilenio, como el asesinato de jóvenes en medio de atracos por celulares, hechos que han generado indignación y fuertes cuestionamientos sobre la seguridad dentro del sistema de transporte de Bogotá.

Por su parte, TransMilenio le contó a SEMANA que está haciendo verificaciones del caso y aseguró que se está llevando a cabo una investigación.