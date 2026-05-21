Famosa actriz tiró ácida pulla a la justicia colombiana por caso de Yulixa Toloza: “El problema de doble moral”

El caso de Yulixa Toloza ha causado conmoción e indignación en Colombia luego de confirmarse el hallazgo de su cuerpo, días después de desaparecer tras someterse a un procedimiento estético en un supuesto centro médico de Bogotá. La mujer, de 52 años, había acudido el pasado 13 de mayo a un establecimiento conocido como Beauty Láser, ubicado en el sur de la capital, donde presuntamente le practicaron una lipólisis láser.

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Según la información revelada por las autoridades y distintos medios nacionales, el lugar no contaba con habilitación sanitaria para realizar este tipo de intervenciones médicas. Además, surgieron videos y testimonios que evidenciarían las delicadas condiciones en las que quedó Yulixa después del procedimiento, presentando dificultades para respirar y signos visibles de deterioro físico.

Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de la mujer fue encontrado en una zona entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. Las investigaciones apuntan a que habría sido trasladada fuera de Bogotá luego de sufrir complicaciones médicas. El caso tomó aún más fuerza cuando las autoridades confirmaron capturas relacionadas con la desaparición y el presunto encubrimiento de lo ocurrido.

En medio de este panorama, Marcela Gallego, famosa actriz colombiana, se pronunció en su cuenta oficial de X, plasmando la opinión que tenía de la justicia en el país con respecto a estos casos. La celebridad indicó que le parecía bien que hubiera capturado a estas personas en Venezuela, pues allá “sí los judicializarían”.

La artista mencionó que sentía que las autoridades del territorio vecino haría un manejo distinto con los culpables de este caso, ya que en Colombia los soltarían y dejarían en libertad a los pocos días.

“Bien por la policía de Venezuela. Muy eficientes, y además no tienen el problema de doble moral que tenemos los colombianos. Ellos sí pueden admitir sin hipocresía que hay venezolanos criminales. Aquí la gente estaría defendiéndolos y tildando de xenófobos a los que digan la nacionalidad”, dijo.

“Si los extraditan, aquí quedan libres a los 3 días. Déjenlos allá!!!”, escribió en otro post.

En sus declaraciones, Marcela Gallego, que contó sobre un asunto con Alejandra Borrero, mencionó que entendía que todo funcionaba distinto, por lo que prefería que los dejaran lejos.

“Siendo realista, el problema es que aquí la justicia va a argumentar alguna razón para que queden libres. Eso pasa todos los días con muchos criminales. Quedan libres a los 3 días. Entonces si van a seguir delinquiendo que se queden allá”, apuntó.