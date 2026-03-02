Gente

Tras denuncia de la actriz Marcela Gallego en SEMANA y de artistas como Alejandra Borrero, Gobierno responde

Ministerio de Trabajo y el de las Culturas anunciaron una hoja de ruta para inspeccionar a los teatros denunciados.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
2 de marzo de 2026, 6:16 p. m.
Marcela Gallego y Alejandra Borrero denunciaron irregularidades en el pago de nómina tras su participación en obras de teatro.
Marcela Gallego y Alejandra Borrero denunciaron irregularidades en el pago de nómina tras su participación en obras de teatro. Foto: Instagram @marcelagallefo70 / @alejaboficial

En los últimos días, las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero han elevado su voz contra lo que han calificado como una grave vulneración a las condiciones laborales al interior del gremio de actores y actrices en Colombia.

Sus denuncias pusieron el dedo en la llaga de un sector cultural golpeado por años de informalidad y dificultades financieras.

Marcela Gallego, reconocida por sus roles en producciones emblemáticas como Me llaman Lolita, El man es Germán, La ley del corazón.
Marcela Gallego, reconocida por sus roles en producciones emblemáticas como Me llaman Lolita, El man es Germán, La ley del corazón.

Gallego, reconocida por sus roles en producciones emblemáticas como Me llaman Lolita, El man es Germán, La ley del corazón, entre otras, relató en SEMANA cómo la Fundación T de Teatro le adeudaba salarios, mientras que Borrero, con una trayectoria que incluye obras de alto impacto social, denunció patrones similares de retrasos y falta de garantías laborales.

A pocos días de las denuncias, la respuesta del Gobierno llegó. Este 2 de marzo, los ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes, y del Trabajo anunciaron la instalación de una mesa interinstitucional para abordar estas quejas de frente.

Gente

“Libérenme”: el desesperado llamado del hijo de Tom Hanks tras quedar “atrapado” en Medellín

Gente

Esposa de Luis Alfonso habló sobre su relación con el cantante y destapó detalle: “Va en quién es uno y la seguridad que uno tiene”

Gente

Millonaria deuda en Estados Unidos: Julián Beltrán confiesa la difícil situación que enfrenta

Gente

“A él le dieron un balazo en la pierna”: la inesperada revelación de Nicky Jam sobre la discapacidad de Daddy Yankee

Gente

El angustiante relato de Catalina Otálvaro tras ataque con misiles en Dubái: “Pensé que me iba a tocar vivir una guerra”

Gente

¿Se acaba la mala racha? Los cuatro signos que tendrán su mejor año desde el 2020, según la IA

Gente

“Perdí la voz por completo”: Reykon revela la dramática cirugía que lo llevó a abandonar el reguetón en su mejor momento

Gente

“El salario no se mendiga”: la cruda denuncia de Marcela Gallego por falta de pago en obra de teatro. SEMANA revela nuevos detalles

Empresas

Dura decisión de MinTrabajo con Alpina: ordena cierre de cuatro áreas de la planta de producción en Sopó

Consumo inteligente

Hasta $230.000 al mes: Gobierno amplía plazo para subsidio a adultos mayores del sector cultural

Alejandra Borrero habló sobre Darío Arizmendi y revivió la época cuando reveló su orientación sexual.
Alejandra Borrero, con una trayectoria que incluye obras de alto impacto social, denunció patrones similares de retrasos y falta de garantías laborales. Foto: YouTube Desnúdate con Eva

La ministra Yannai Kadamani y el ministro Antonio Sanguino lideran esta iniciativa, que incluye inspecciones laborales inmediatas, procesos de formalización y pedagogía para el sector.

En un comunicado conjunto emitido esta tarde, detallaron una hoja de ruta clara que prioriza el caso de la Fundación T de Teatro, pero que se extenderá a otras salas con denuncias similares.

Ministerio de Trabajo y Ministerio de las Culturas anunciaron hoja de ruta ante denuncias de las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero
Ministerio de Trabajo y Ministerio de las Culturas anunciaron hoja de ruta ante denuncias de las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero. Foto: Ministerio de las Culturas

El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad. La inspección laboral ha estado históricamente asociada a otros sectores económicos, pero hoy damos un paso decisivo para aplicarla también en el ámbito cultural, no con un ánimo sancionatorio inmediato, sino con un enfoque pedagógico que nos permita avanzar hacia la formalización y la garantía efectiva de derechos”, afirmó el ministro Antonio Sanguino en el texto oficial.

Yannai Kadamani, ministra de cultura, y Antonio Sanguino, ministro de trabajo discuten acerca de impagos en el gremio artístico. - X (@mincultura)
Yannai Kadamani, ministra de cultura, y Antonio Sanguino, ministro de trabajo discuten acerca de impagos en el gremio artístico. - X (@mincultura) Foto: X (@mincultura)
‘Cultura es Dignidad Mayor’: Gobierno lanza renta mensual para artistas y gestores culturales mayores sin pensión

Por su parte, la ministra Kadamani enfatizó el compromiso integral del Estado.

La cultura es un pilar de lo público y no puede sostenerse sobre la precarización. Acompañaremos cada paso de este proceso para que quienes han presentado quejas reciban respuestas claras y acciones concretas. La dignificación laboral hace parte de nuestra apuesta estructural por transformar el sector”, señaló en el mismo comunicado.

La estrategia acordada entre ambas carteras es concreta:

  • Gestión inmediata del Ministerio del Trabajo para atender reclamos específicos de artistas y trabajadores.
  • Avance en inspecciones en salas y espacios culturales con denuncias formales.
  • Socialización de la Ley del Actor y disposiciones de la Reforma Laboral, dirigida a trabajadores y empleadores.
  • Diálogo tripartito con artistas, directivos de la Fundación T de Teatro y el Gobierno, para buscar acuerdos.
  • Evaluación de inspecciones conjuntas en regiones del país con problemas similares.

El ministro Sanguino fue claro al reconocer las realidades del sector:

Ministerio de Trabajo y Ministerio de las Culturas anunciaron hoja de ruta ante denuncias de las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero
Ministerio de Trabajo y Ministerio de las Culturas anunciaron hoja de ruta ante denuncias de las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero Foto: Ministerio de las Culturas

“En Colombia existen más de mil salas de teatro con características diversas. La institucionalidad debe reconocer esas particularidades para diseñar procesos de formalización viables, que no desconozcan las dificultades del emprendimiento cultural, pero que tampoco justifiquen la vulneración de derechos”.

El jefe de la cartera también aseguró que desde el ministerio la “ responsabilidad es garantizar que artistas, técnicos y trabajadores vinculados a la producción cultural cuenten con condiciones dignas, pago oportuno y mecanismos claros de reclamación”.

Mensaje del ministro Antonio Sanguino molestó a Katherine Miranda y lo llamó “cínico”

El anuncio llega en un momento clave para el teatro colombiano, que tras la pandemia y con presupuestos estatales limitados ha visto cómo muchas salas independientes operan al límite.

Desde el Gobierno, insisten en que esta no es una cacería, sino una oportunidad transformadora. Ambas carteras reiteran que la dignidad laboral es prioridad de política pública, abriendo la puerta a una formalización estructural que fortalezca la transparencia y sostenibilidad del ecosistema cultural.

Más de Gente

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, reporta dificultades migratorias en Medellín

“Libérenme”: el desesperado llamado del hijo de Tom Hanks tras quedar “atrapado” en Medellín

Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín

Esposa de Luis Alfonso habló sobre su relación con el cantante y destapó detalle: “Va en quién es uno y la seguridad que uno tiene”

El actor enfrenta millonaria deuda con hospital de Estados Unidos.

Millonaria deuda en Estados Unidos: Julián Beltrán confiesa la difícil situación que enfrenta

Nicky Jam revela detalles inéditos de su histórica relación con Daddy Yankee

“A él le dieron un balazo en la pierna”: la inesperada revelación de Nicky Jam sobre la discapacidad de Daddy Yankee

Catalina Otálvaro y otros colombianos relatan el impacto de los ataques en Dubái

El angustiante relato de Catalina Otálvaro tras ataque con misiles en Dubái: “Pensé que me iba a tocar vivir una guerra”

Horóscopo

¿Se acaba la mala racha? Los cuatro signos que tendrán su mejor año desde el 2020, según la IA

Reykon revela la razón médica de su retiro

“Perdí la voz por completo”: Reykon revela la dramática cirugía que lo llevó a abandonar el reguetón en su mejor momento

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes despertaron rumores de romance.

Mario Yepes y Caterin Escobar hablaron claro sobre su relación e hicieron particular llamado: “Para aclarar”

Natalia Curvelo, cantante vallenata, sufrió accidente en carretera.

Cantante de vallenato vivió grave accidente de tránsito, luego de terminar presentación musical: su equipo se pronunció

Noticias Destacadas