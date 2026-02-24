“El salario no se mendiga”: la cruda denuncia de Marcela Gallego por falta de pago en obra de teatro. SEMANA revela nuevos detalles

Marcela Gallego, la destacada actriz colombiana con más de 40 años de trayectoria en la televisión, hoy hace un profundo llamado hacia la garantía de los derechos laborales para los actores y actrices en Colombia. Esto luego de una grave denuncia en la que asegura la Fundación T de Teatro no le ha pagado luego de haber actuado en la obra Las novias de Travolta.

Marcela Gallego, famosa actriz, reveló el drama que vive por un trabajo y expuso a los responsables: “El salario no se mendiga”

La voz de Gallego resuena con fuerza gracias a su trayectoria. Ha trabajado en múltiples proyectos televisivos y escénicos, destacándose recientemente en MasterChef Celebrity 2024, donde mostró su versatilidad más allá de la actuación. La actriz también hizo parte de Me llaman lolita, La baby sister, Nadie es eterno en el mundo, Las detectives y el victor, El man es Germán, Pablo Escobar el patrón del mal, La ley del corazón.

A raíz de la grave denuncia que realizó en su cuenta de X contra la Fundación T de Teatro, SEMANA conversó con ella.

SEMANA: Cuéntenos, por favor, ¿Cuándo empieza a dejar de recibir los pagos correspondientes a la obra de teatro?

Marcela Gallego: Fueron alrededor de 6 semanas, entre 12 y 16 funciones en Las novias de Travolta. Yo lo venía presintiendo, porque de pronto empiezan a ocurrir ciertas cosas, empezaron a deber otras funciones sueltas que habíamos hecho en otro teatro, funciones empresariales sueltas que las hicimos antes de iniciar la temporada y no las pagaban. Luego empezaron a retrasarse con el primer pago de la temporada. Faltando una semana para acabar la temporada, yo le pregunté al director de la obra “¿Ustedes si van a tener con qué pagar? y me respondía que sí, que la otra semana y así. Hoy sigo esperando esperando que me paguen.

SEMANA: ¿Además de conversar con el director de la obra, recibió alguna respuesta de la Fundación?

M. G.: Sí, yo escribí a un correo que ellos tienen de T de teatro y el tipo de respuestas es que tengamos paciencia. Luego, una compañera actriz salió y habló en el programa La red de Caracol y después mandaron una carta de T de teatro diciendo que que ahora sí menos iban a poder pagar porque si se hacía esto público no iban a van a poder producir. Ellos siempre terminan echándole la culpa al actor. Dicen que es falta de paciencia, que el actor es desleal, el actor es impaciente, el actor salió a hablar. Ellos dicen que con el tema mediático ahora menos pueden pagar y el tema mediático empezó hace un mes.

SEMANA: ¿Cómo llega este caso ante el Ministerio de Trabajo?

M. G.: La respuesta del Ministerio de Trabajo se logra porque la Asociación Colombiana de Actores (ACA) se reunió con una de las personas que trabaja allá y esa persona lo que le dijo fue que debían meter una tutela. La actriz pone la tutela por la vulneración del derecho al justo pago y resulta que ahora la tutela es improcedente porque nosotros no somos trabajadores sino contratistas.

Es decir, al parecer la tutela es improcedente porque tenemos contrato de prestación de servicios y no laboral. La mayoría de personas que trabajamos en Colombia tenemos contrato por prestación de servicio, en Colomba tiene que haber una defensa de esos derechos, ¿o es que los que trabajamos por prestación de servicios no tenemos derechos laborales?

Afortunadamente mi trino hizo que la ministra de las Culturas y el trabajo respondieran. Yo tengo la tranquilidad de que por lo menos ellos van a entrar a investigar lo que pasa con esa empresa.

SEMANA: Además del pronunciamiento en redes, MinTrabajo o MinCulturas le ha comunicado alguna ruta de manejo en su caso?

M. G.: Esos mensajes los pusieron hace muy poco, entonces no se han contactado. Yo sí les contesté y les dije que estaba atenta a apoyar en el proceso. Yo siento que en Colombia en general tenemos mucho desconocimiento de cómo funcionan las leyes, de cuáles son nuestros derechos y por eso a veces se le burlan en la cara a uno de frente. Este es un tema que tiene que ser regulado, no puede ser que a mí me toque rogar y mendigar mi salario.

Este es un llamado a las empresas y a cualquier empleador, porque los compromisos hay que cumplirlos, que tienen que pagar. En mi caso el Ministerio de Trabajo y de Cultura ya lo están haciendo y agradezco estén interviniendo para que no se vulneren los derechos de los actores, pero esto le pasa a muchos trabajadores.

No importa si trabajamos por prestación de servicios nosotros tenemos que tener derechos, es hora de que el Ministerio de Trabajo también le meta más la ficha a este tema.