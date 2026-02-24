Marcela Gallego, famosa actriz, reveló el drama que vive por un trabajo y expuso a los responsables: “El salario no se mendiga”

El gremio de actores y actrices en Colombia en varias oportunidades se ha mostrado molestos e indignados porque en algunos momentos se menosprecia su trabajo, sea por los roles, la edad o dependiendo de si es cine, teatro o televisión.

En esta oportunidad, la famosa actriz Marcela Gallego, que estuvo en variadas producciones como Me llaman lolita, La baby sister, Nadie es eterno en el mundo, Las detectives y el victo, El man es Germán, Pablo Escobar el patrón del mal, La ley del corazón, y que también participó en MasterChef Celebrity, expuso una situación que vive y que la tiene realmente incómoda y muy molesta.

A través de su cuenta oficial de X, la famosa actriz expuso que su molestia se debe a que una obra de teatro que realizó con gran profesionalismo a finales del año 2025, no le ha sido paga.

La actriz contó el problema que está teniendo por un trabajo que no e pagan. Foto tomada de instagram @marcelagallego70 Foto: @marcelagallego70

La indignación de la actriz radica en que se está viendo obligada a rogar para que su trabajo tenga el reconocimiento monetario que merece y que le corresponde por ley.

Marcela Gallego mencionó que para el mes de noviembre del año 2025 culminó la temporada de la obra de teatro Las novias de Travolta, la cual fue una obra exitosa a nivel de taquilla.

Sin embargo, expuso que “el pago de la temporada nunca llegó”. Además, Marcela explicó que lleva meses pidiendo lo que le deben.

“Meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo. Que el salario no se mendiga”, añadió.

Con ánimo de exponer tota la situación que se encuentra viviendo, Marcela reveló que pese a todos los intentos que ha hecho, solamente la han estado evadiendo.

“Pero solo he recibido evasivas por parte de la Fundación de Teatro. Es indignante tener que rogar por el pago de un trabajo realizado con amor y profesionalismo”, agregó.

Mostrando un claro desespero por no recibir su pago, la famosa actriz etiquetó al Ministerio de Cultura para pedir ayuda y tener una guía que le permita conocer la forma en la que debe actuar: “No sé qué hacer para que me paguen. @mincultura @CulturaenBta solicito intervención de su parte”, concluyó.

Algunos de los internautas se mostraron solidarios con ella y también se indignaron por lo que le está sucediendo, y por esto le dejaron comentarios como: “Ve al Ministerio de Trabajo y les presentas una queja y verás cómo aparece tu pago”; “Solidaridad con tremenda actriz. No faltan los estúpidos que incluyen el tema político en todo, es lo único que saben decir hasta que les toca a ellos. Esto es simplemente una empresa muy mal manejada y que se aprovecha de los demás”.