Llevan años en labores que elevan el espíritu nacional, han construido las identidades culturales de Colombia, y vivían en condiciones complejas, pero ahora se les reconocerá oficialmente. El Gobierno nacional puso en marcha Cultura es Dignidad Mayor, una estrategia que entregará una transferencia monetaria mensual de 230.000 pesos a 50.000 artistas, cultores, creadores y sabedores mayores que no lograron pensionarse y hoy viven en condiciones de vulnerabilidad.

El programa, liderado por el Ministerio de las Culturas, el Ministerio del Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social, funcionará como una modalidad del programa Colombia Mayor y busca garantizar protección social a quienes dedicaron su vida al arte, la cultura y los saberes tradicionales, muchas veces desde la informalidad, el trabajo comunitario y la economía popular.

Yannai Kadamani Fonrodona, afirmó que se trata de un acto de justicia histórica con quienes han construido la identidad cultural del país. Foto: cortesía MinCulturas

Durante el lanzamiento, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, afirmó que se trata de un acto de justicia histórica con quienes han construido la identidad cultural del país.

“Nuestro programa Cultura es Dignidad Mayor va a mejorar la calidad de vida de cientos de miles de artistas y cultores mayores. Maestros y maestras que han construido nuestras identidades, nuestros valores, que nos enseñaron a cantar, a bailar, que estuvieron en nuestras fiestas y celebraciones comunitarias. Incluso aquellos que nunca estuvieron frente a una pantalla: portadores de saberes, cuidadores del patrimonio, quienes hacen con sus manos bebidas ancestrales como el biche, o sostienen las más de 1.100 casas de la cultura del país. Hoy estamos cumpliendo una deuda del Estado social de derecho con quienes han construido las identidades culturales de Colombia”.

Cultura es Dignidad Mayor va a mejorar la calidad de vida de cientos de miles de artistas y cultores mayores. Foto: cortesía MinCulturas

La ministra agregó que este es el resultado de una articulación interinstitucional y de la presión histórica del propio sector cultural: “Con esta gestión colectiva entre el Ministerio del Trabajo, Prosperidad Social y el Ministerio de las Culturas, y en el marco del pilar solidario de la reforma pensional, hoy lanzamos este programa que dignifica la vida de nuestros creadores mayores”.

La famosa actriz Carmenza Gómez, recordada por papeles en Azúcar o Escalona, destacó el papel de la cultura como columna vertebral del país y celebró el alcance del programa: “todos hemos aportado a la identidad de este país. La cultura es importante para construir una identidad en todas sus expresiones. Nosotros, desde el teatro y las telenovelas, lo que hacemos es hacer país, mostrar nuestras costumbres, nuestros acentos, nuestras regiones, nuestras riquezas y nuestras familias”.

Sobre Cultura es Dignidad Mayor, Gómez aseguró que representa un avance largamente esperado: “este programa me parece un paso importantísimo. Es casi una utopía que se está cumpliendo. Yo la celebro y ojalá las 50.000 personas que van a ser beneficiadas lo disfruten. Espero que se implemente y que, con los cambios de gobierno, no se eche para atrás, sino que sea algo permanente”.

Este programa me parece un paso importantísimo. Es casi una utopía que se está cumpliendo. Yo la celebro y ojalá las 50.000 personas que van a ser beneficiadas lo disfruten Carmenza Gómez

También se sumó el actor Luis Eduardo Arango, recordado por sus papeles en Don Chinche y Romeo y Buseta, quien expresó su emoción y respaldo al proyecto tras décadas de trabajo sin políticas similares: “durante más de diez gobiernos anteriores he estado trabajando sin que una idea como esta surgiera. Y ahora surge. Y como surge esta idea, como surge este proyecto y como se establece, yo personalmente me emociono mucho y por eso estoy aquí. Quiero ofrecer el mínimo respaldo que puede dar una sola persona a un proyecto que puede ser multitudinario y realmente valioso, no solamente para la gente que va a recibir este beneficio, sino para la sociedad en general, porque nosotros tenemos que tener identidad nacional”.

En el anuncio estuvieron presentes actores de larga trayectoria, que apoyan el espíritu de esta iniciativa. Foto: cortesía MinCulturas

Para garantizar el acceso al programa, MinCulturas anunció una estrategia de presencia territorial en más de 190 municipios del país, priorizando zonas con baja conectividad y territorios históricamente excluidos. A través de jornadas de difusión, acompañamiento y registro, se apoyará a adultos y adultas mayores que enfrentan barreras para su postulación.

El despliegue territorial incluirá puntos presenciales de orientación en 13 Escuelas Taller, cuatro parques arqueológicos, tres centros regionales del ICANH y las sedes territoriales del Departamento para la Prosperidad Social, donde se brindará acompañamiento directo para facilitar el registro de las personas mayores del sector cultural.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan exclusivamente a través del aplicativo oficial dignidadmayor.mincultura.gov.co. El cierre del registro será el 10 de febrero de 2026.

Las inscripciones para 'Cultura es Dignidad Mayor' ya están abiertas y se realizan a través del aplicativo oficial dignidadmayor.mincultura.gov.co. El cierre del registro será el 10 de febrero de 2026. Foto: cortesía MinCulturas

Con Cultura es Dignidad Mayor, el Gobierno busca reparar décadas de exclusión y precariedad laboral, reconociendo que la cultura también es trabajo y que quienes han sostenido la memoria viva del país merecen una vejez digna.