Nuevo escándalo para la ministra de Cultura: su mamá firmó seis contratos con el Gobierno por 600 millones de pesos

Alexandra Fonrodona Montoya pasó de reportar ingresos mensuales por 12 millones de pesos a percibir mensualmente 26 millones de pesos.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 5:03 p. m.
Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.
Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Foto: Archivo particular

Un nuevo escándalo salpica a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani. No solo se conocieron los contratos que su hermano, Salim Kadamani, celebró con las entidades del Gobierno, sino también los que suscribió su mamá, Alexandra Fonrodona Montoya.

La mujer ha firmado seis contratos que suman casi 600 millones de pesos, de los que tres fueron suscritos durante enero de 2026 y alcanzaron el valor de 313 millones de pesos.

Las contrataciones fueron destapadas por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, y llama la atención que fueron suscritas con la cartera del Interior, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud.

Justamente, las oficinas del sector salud de la administración de Gustavo Petro ya habían estado salpicadas por otros escándalos de contrataciones de familiares de funcionarios, como sucedió con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Uno de los contratos suscritos en enero tiene un valor de 126 millones de pesos y fue acordado con la Superintendencia de Salud; el segundo, de 116 millones de pesos, fue suscrito con el Ministerio de Salud; finalmente, uno más tiene un valor de 70 millones de pesos y corresponde a una prestación de servicios al Ministerio del Interior.

“Con los 3 contratos de 2026, la señora Fonrodona pasó de tener un ingreso mensual de casi 12 millones a más de 26 millones de pesos”, advirtió la representante Pedraza.

Además de las tres contrataciones que firmó en enero de 2026, tuvo otra en 2025 por 141 millones, otra más en 2024 por 92 millones y se reportó una para 2023, por entonces por 48 millones de pesos.

Esta es la declaración de conflictos de interés de la ministra de cultura en la que no se reportaron los contratos de su mamá y su hermano con el Gobierno.
Esta es la declaración de conflictos de interés de la ministra de cultura en la que no se reportaron los contratos de su mamá y su hermano con el Gobierno. Foto: Captura en pantalla

Las contrataciones de la mamá de la ministra de Cultura con el Gobierno de Gustavo Petro estarían violando la normativa sobre la declaración de conflictos de interés que deben seguir los funcionarios públicos, pues este asunto no fue reportado por la ministra en ninguna de las nueve ocasiones en las que presentó su declaración de conflictos de interés.

La denuncia también había sido presentada por Germán Ricaurte, candidato a la Cámara por Bogotá, del Nuevo Liberalismo, y se suma al catálogo de cuestionamientos en contra de la administración Petro por los beneficios que estarían teniendo los familiares de los altos funcionarios.

