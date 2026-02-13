Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

La representante a la Cámara por el Partido Conservador, Ángela Vergara, pidió que su hijo sea regresado a Colombia después de que fuera retenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

“Él no estaba cometiendo ningún delito. Estaba trabajando en la vía pública para una empresa de carga cuando lo detuvieron a las 4 de la mañana. Al identificar que era migrante, llamaron a ICE y en minutos pasó de trabajar a estar encarcelado”, relató Vergara.

El joven, de 23 años, fue retenido en el estado de Luisiana, a pesar de que cuenta con un permiso de trabajo para laborar en ese país y tenía una cita agendada ante las autoridades migratorias para agosto de 2028.

Vergara contó que, en el momento de la detención, solo le dieron unos minutos para comunicarse con su familia y que, desde entonces, comenzó un “calvario” del que aún no puede salir.

“Su única falla fue migrar y solicitar protección. No queremos que permanezca retenido. Nosotros, como familia, le pedimos que solicite su salida voluntaria para recuperar su libertad de manera rápida, pensando que esa era la vía, pero ahora sigue un proceso tedioso”, afirmó la congresista.

Sus seres queridos no saben cuánto durará el proceso para que él regrese a casa. Por eso, reclama que quienes están detenidos en Estados Unidos y manifiestan su intención de retornar a su país de origen puedan hacerlo.

“No es aceptable que esté privado de la libertad, que sea tratado como delincuente, cuando no lo es. Hay tratos inhumanos. En la celda donde está mi hijo están todos enfermos; hay personas que esperan su salida del país hace seis meses y otras que llevan hasta cinco meses sin hablar con sus familiares. Este es un llamado humanitario para activar nuevos vuelos y garantizarles a aquellos que quieren regresar a su país que lo puedan hacer”, indicó Vergara.

La legisladora afirma que su hijo vivía en Estados Unidos de manera regular e, incluso, pagaba sus impuestos. No obstante, ahora está privado de la libertad en un centro correccional.