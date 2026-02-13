La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, respondió con firmeza ante los cuestionamientos que han surgido contra su hermano, Salim Kadamani, por contratos con entidades del Gobierno nacional que superan los 383 millones de pesos.

En un contexto de creciente veeduría ciudadana y política preelectoral, la funcionaria lamentó tener que defender la trayectoria profesional de un familiar, mientras insiste en la transparencia de los procesos.

La polémica cobró relevancia luego que el candidato a la Cámara de Representantes Daniel Briceño publicara en su cuenta de X datos extraídos del portal de Datos Abiertos del Estado.

Hallan aumento billonario en contratos antes de la Ley de Garantías, mientras el Gobierno busca plata para emergencias

Allí se detallaba que Salim Kadamani ha suscrito cuatro contratos por contratación directa, todos registrados en Secop II, por un valor total de 383.695.900 pesos. Tres de ellos corresponden al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y uno al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los señalamientos iniciales datan de mayo de 2025, cuando Cambio reveló el primer contrato de Salim Kadamani con MinTIC, por más de 50 millones de pesos, adjudicado en solo diez días para apoyar la Dirección de Apropiación TIC, un área clave para programas de inclusión digital en el país. En ese momento, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la ministra, rechazando acusaciones de favoritismo y calificando los ataques como intentos de desestabilizar al Gobierno.

Katherine Miranda denunció contratos del Gobierno Nacional con RTVC por más de $70 mil millones para publicidad

Salim Kadamani Fonrodona, hermano de Yannai Kadamani, es diseñador y gestor de modas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, graduado en 2019. Certifica haber realizado un taller avanzado en comunicación y redacción en la Universidad de California, Berkeley en 2016 y una especialización en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario.

En declaraciones a Caracol Radio, la ministra Yannai Kadamani fue clara al asegurar: “Lamento tener que responder por otro profesional que cuenta con trayectoria propia para acceder, como cualquier ciudadano, a ser contratista del Estado”.

María Fernanda Cabal advierte sobre posible “feria de contratos” en el Gobierno Nacional

También subrayó que el tema “ya se respondió hace un año” con elementos de transparencia, y acusó a los cuestionamientos de tener un tinte personal para desviar la atención de su gestión al frente del Ministerio de las Culturas.