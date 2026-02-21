Murió Liliana Angulo Cortés, directora del Museo Nacional de Colombia.

La noche del sábado 21 de febrero se confirmó la muerte de Liliana Angulo Cortés, directora del Museo Nacional de Colombia, hecho que enluta al sector cultural del país pues durante años trabajó por la memoria histórica y se enfocó en proyectos que aportaron a la identidad de los colombianos.

La noticia fue compartida por la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, a través de su cuenta oficial en X, en la cual expresó dolor por la partida de una de las gestoras más influyentes de los últimos años.

“Desde el Ministerio de Cultura, con profunda admiración por la mujer que fue y gran tristeza, despedimos a nuestra Directora del Museo Nacional, Liliana Angulo. Que su espíritu descanse en paz”, escribió la funcionaria, en un mensaje que rápidamente generó reacciones.

Por el momento, se desconocen las causas de su deceso y se está a la espera de un reporte oficial.

¿Quién era Liliana Angulo Cortés?

La directora del Museo Nacional de Colombia construyó una trayectoria como investigadora, curadora y artista visual.

Su trabajo se caracterizó por estar enfocado en la historia, la identidad y las comunidades afrodescendientes en Colombia, temas que impulsó tanto desde la creación artística como desde la gestión pública.

Antes de asumir la dirección del Museo Nacional, participó en proyectos académicos enfocados en revisar los relatos tradicionales del patrimonio, promoviendo lecturas más amplias e incluyentes.

Esa visión marcó su paso por la entidad, donde buscó acercar el museo a públicos diversos y convertirlo en un espacio de diálogo sobre el pasado y el presente del país.

La última publicación de Liliana Angulo Córtes

En su cuenta oficial de Instagram reposan algunas publicaciones que realizó en colaboración con el Museo Nacional, en donde se exponía su trabajo y la pasión que tenía por su oficio:

“La vida misma de la mujer afrodescendiente ha costado.

Ha costado en lo material, en lo simbólico, en lo afectivo. Ha costado en su imagen, muchas veces tergiversada, exotizada, silenciada. Ha costado en su historia, borrada o contada desde miradas ajenas.

En 1852, el inglés Henry Price pintó ‘Medellín: Retrato de una negra’, el mismo año en que se abolía legalmente la esclavitud en Colombia. La obra sigue habitando el imaginario como vestigio de una mirada colonial, distante, impuesta. Más de 150 años después, la artista Liliana Angulo Cortés decide responder. No desde la réplica, sino desde la reescritura. A través de la fotografía crea ‘’Presencia Negra, Medellín: Retrato de Lucy Rengifo’’, (2007), una obra construida desde el diálogo y mirada de Lucy. Una representación de sí misma como narración. En su gesto y en su nombre, la imagen se transforma en acto de memoria, en afirmación digna y potente. Liliana abre un espacio para que sean ellas las mujeres afro quienes decidan cómo contarse, cómo ser vistas, cómo hacer del cuerpo y la imagen un territorio de existencia.

Esta obra no solo nos habla de lo que ha sido la representación de la mujer negra en la historia del arte en Colombia. También nos interpela sobre el presente: ¿Qué seguimos repitiendo? ¿Qué seguimos callando? ¿Desde dónde seguimos mirando?

En este Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, celebramos su presencia, su palabra, su poder de nombrarse incluso cuando todo alrededor insiste en negarlas.

📍Encuentra esta obra en nuestra sala ‘La Persistencia del Dogma’“.