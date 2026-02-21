Arcadia

Murió Liliana Angulo Cortés, directora del Museo Nacional de Colombia; la ministra de Cultura se pronunció

La noticia fue confirmada este sábado 21 de febrero, por Yannai Kadamani a través de su cuenta oficial de X.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

21 de febrero de 2026, 9:37 p. m.
Murió Liliana Angulo Cortés, directora del Museo Nacional de Colombia. Foto: Museo Nacional de Colombia

La noche del sábado 21 de febrero se confirmó la muerte de Liliana Angulo Cortés, directora del Museo Nacional de Colombia, hecho que enluta al sector cultural del país pues durante años trabajó por la memoria histórica y se enfocó en proyectos que aportaron a la identidad de los colombianos.

La noticia fue compartida por la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, a través de su cuenta oficial en X, en la cual expresó dolor por la partida de una de las gestoras más influyentes de los últimos años.

“Desde el Ministerio de Cultura, con profunda admiración por la mujer que fue y gran tristeza, despedimos a nuestra Directora del Museo Nacional, Liliana Angulo. Que su espíritu descanse en paz”, escribió la funcionaria, en un mensaje que rápidamente generó reacciones.

Por el momento, se desconocen las causas de su deceso y se está a la espera de un reporte oficial.

