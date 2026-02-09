La representante a la Cámara y candidata al Senado de la Alianza Verde, Katherine Miranda, denunció una movida del Gobierno Nacional que genera varias dudas.

Según explicó, se trata de varios contratos que suman más de 70.000 millones de pesos con RTVC para publicidad que se firmó cuatro días antes de que la Ley de Garantías entrara en vigencia y cuando el mismo Gobierno ha argumentado estar en una emergencia económica y ambiental.

“Se trató de una contratación directa, a dedo, acelerada y altamente concentrada. Cerca del 90 % de esos recursos quedaron en una sola entidad: RTVC con más de 64.000 millones de pesos adjudicados en cuestión de horas”, denunció Miranda.

Según dijo la congresista, comparado con el expresidente Iván Duque, en el mismo periodo, el exmandatario gastó 1.500 millones de pesos en publicidad, mientras que actualmente esa cifra con Petro aumentó en más de 4.000 %.

“Mientras departamentos como Córdoba y Bolívar enfrentan grandes inundaciones, el Gobierno decide destinar 70.000 millones de pesos en propaganda. Por eso, hemos trasladado esta denuncia ante la Contraloría y ante la Procuraduría para que se investigue y se salvaguarden los impuestos de todos los colombianos”, aseguró la congresista.

Miranda detalló cada uno de los contratos y varios se hicieron desde distintas carteras. Por ejemplo, hay uno de 14.500 millones del Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones; otro por 10.600 millones de pesos del Ministerio de Educación; otro de casi 8.000 millones del Ministerio de Justicia; otro de 6.800 millones del Ministerio de Salud y así varios más.

Piden suspender del cargo al gerente de RTVC, Hollman Morris, por presunta participación en política

La congresista le pidió a los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría que indaguen sobre estos contratos y puedan establecer si se ajustan a la normatividad requerida.

En los últimos días, varias voces han criticado a RTVC porque le estaría haciendo campaña abiertamente a Iván Cepeda, quien para muchos representa la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro.

RTVC es gerenciada por Hollman Morris. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Radio Nacional es un medio público financiado con los impuestos de los colombianos. ¿Dónde está la imparcialidad que debe tener?”, cuestionó la senadora María Fernanda Cabal.

Para la congresista se estaría omitiendo el equilibrio informativo y el respeto por la institucionalidad electoral.

Por su parte, el exministro de Justicia Wilson Ruiz anunció que tomará medidas en contra del medio público por esa información que considera parcializada. “Radicaré queja disciplinaria contra el director de Radio Nacional de Colombia, pues se evidencia información parcializada en favor de Iván Cepeda”, afirmó.