Villa Petro, el barrio de Montería que lleva el nombre del presidente y que se construyó cerca a un humedal, se inundó

La construcción ha estado envuelta en un lío jurídico, precisamente, por estar cerca de una zona de reserva ambiental.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 6:59 p. m.
Villa Petro está ubicada en la zona de influencia del humedal Berlín.
Villa Petro está ubicada en la zona de influencia del humedal Berlín.

En medio de la emergencia climática que se vive en Montería, capital de Córdoba, por la ola invernal que ha llevado a que varios barrios se inundaran, uno de los que terminó afectado fue Villa Petro, un sitio que lleva el nombre del presidente de la República en su honor.

SEMANA conoció que los pobladores tuvieron que salir del lugar y se encuentran en albergues que ha dispuesto la alcaldía, entre ellos los colegios municipales, para que pasen los días mientras se resuelve la situación.

Las inundaciones se generaron por la creciente del río Sinú que ha afectado a gran parte de Montería. Aunque Villa Petro no es el único barrio inundado, llama la atención que esto suceda allí por toda la discusión que ha habido alrededor de estos predios.

Villa Petro Montería inundado.
Villa Petro está inundado, al igual que otros barrios aledaños.

El barrio está ubicado en la zona de impacto del humedal Berlín. Precisamente, este hecho generó todo un debate y una discusión en su momento porque los pobladores alzaron sus casas con sus propias manos, gracias al material que lograron conseguir.

Sin embargo, la alcaldía tuvo que frenar la construcción del barrio por estar en una zona que podría ser de reserva ambiental y rural, como lo determinaron las autoridades ambientales. Los habitantes de ese sector reclamaban que tenían todo el derecho a estar allí porque habían comprado esas tierras e invertido un dinero. Eso llevó a todo un lío jurídico que aún hoy no se ha resuelto.

Villa Petro: este es el barrio en Montería que se construye con el nombre del presidente; lo frenaron por estar en zona de reserva ambiental

SEMANA visitó Villa Petro en julio de 2025 para conocer más sobre este pleito jurídico entre los habitantes y la administración local, que pasa por temas políticos.

En ese momento, el interventor de la obra, con el respaldo de las autoridades ambientales, decidió frenar el proyecto argumentando que se encuentra en el área de influencia del humedal Berlín, una zona de protección ecológica. Además, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad, se trata de un área rural donde ese tipo de construcciones no estarían permitidas.

El barrio tiene un letrero que da la bienvenida al lugar.
El barrio tiene un letrero que da la bienvenida al lugar.

Más allá de la discusión legal, que deberá resolverse en los estrados judiciales, no deja de ser un tema profundamente político. Sus pobladores argumentan ser sujetos de especial protección y tener derecho a su vivienda, mientras que desde la administración local y las autoridades consideran que no se está cumpliendo con la normatividad vigente de la ciudad.

Yalenis Mazón es la lideresa de la comunidad. Ha sido candidata a la Alcaldía de Montería, pero no ha logrado llegar al cargo. Ella reconoce ser una fiel seguidora del presidente Gustavo Petro. Su liderazgo se ha basado en darles la oportunidad a los más pobres de cumplir el sueño de tener un hogar.

El presidente Gustavo Petro tiene programado realizar un consejo de ministros este lunes, 9 de febrero, desde Montería para tomar medidas desde el Gobierno Nacional en medio de las afectaciones de la ola invernal.

Villa Petro está ubicada en la zona de influencia del humedal Berlín. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, se trataría de una zona rural.

Villa Petro, el barrio de Montería que lleva el nombre del presidente y que se construyó cerca a un humedal, se inundó

El Gobierno de Gustavo Petro ha sufrido duros reveses en la Corte Contitucional.

Gustavo Petro pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión de la emergencia económica: este es el documento

