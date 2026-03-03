Libros

Presentan nueva colección de poesía escrita por mujeres con motivo del 8M

La presentación se realizará el próximo sábado 7 de marzo, en el auditorio Aurelio Arturo de la Biblioteca Nacional.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 7:30 p. m.
Minculturas presenta nueva colección de poesía escrita por mujeres.
Minculturas presenta nueva colección de poesía escrita por mujeres. Foto: Ministerio de Culturas

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentará oficialmente su nueva colección de poesía escrita por mujeres el próximo sábado 7 de marzo, en el auditorio Aurelio Arturo de la Biblioteca Nacional.

El evento se realizará entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m., con entrada libre hasta completar el aforo.

“Esta conmemoración reconoce no solo las luchas históricas por los derechos laborales de las mujeres, sino también el trabajo creativo e intelectual que implica la escritura, entendida como una labor fundamental para la construcción cultural del país”, indicó la entidad.

Se trata de una apuesta inédita dentro de su catálogo que reúne a 45 autoras colombianas vivas en cuatro cuadernillos titulados: Deseantes, Mamíferas, Fantasmagóricas y Androides.

La colección visibiliza tanto a escritoras emergentes como a voces en proceso de consolidación y “se distingue por abordar temáticas poco frecuentes en la poesía escrita por mujeres en el país, como la ciencia ficción, la poesía erótica, la vida cotidiana atravesada por lo espectral y la exploración de nuevas corporalidades y subjetividades”.

Cada uno de los cuadernillos desarrolla un eje temático específico que amplía el panorama de la poesía contemporánea colombiana y propone nuevas exploraciones estéticas y narrativas desde la palabra de las mujeres.

El evento será un conversatorio, Poesía que desborda los límites, moderado por la escritora y editora Camila Charry, compiladora de la colección, quien dialogará con las poetas invitadas Yessica Chiquillo, Valeria Gómez Pérez, Andrea Salgado y Tania Ganitsky. Hablarán sobre el devenir de la poesía colombiana, los retos de las nuevas generaciones de escritoras y la importancia de fortalecer escenarios editoriales que reconozcan la diversidad de las voces de las mujeres en el país.

Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.
Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Foto: Archivo particular

“Este espacio busca propiciar una reflexión colectiva sobre la ampliación de los imaginarios literarios y la necesidad de continuar promoviendo políticas editoriales que permitan la circulación de nuevas narrativas y sensibilidades en el campo cultural”, subrayó el Ministerio.

“La ciudadanía podrá acceder gratuitamente a los cuatro cuadernillos en versión digital a través del repositorio de publicaciones del Grupo Editorial, fortaleciendo el acceso público a la creación literaria contemporánea hecha por mujeres”, agregó.

