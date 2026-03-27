Tocarán las bandas Teosinte (Cajicá), Zarna (Soacha), Perros sin Raza (Bosa) y Ra La Culebra (Cali), porque esto se trata de rock, y la música es la piedra angular. ¿El marco? Uno en el que el Ministerio de las Culturas, el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca (IDECUT) y la Alcaldía de Soacha instalarán la Mesa Nacional del Rock. Este espacio, el sábado 28 de marzo, en Soacha, se plantea como un mecanismo de diálogo social orientado al fortalecimiento del sector desde una perspectiva ecosistémica, en la que este género es el eje central.

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La jornada tendrá lugar a partir de las 9 a.m. en el Parque de los Locos, en Soacha. Este encuentro da continuidad a la experiencia del primer Corto Circuito Urbano, realizado en 2025 en este municipio, y reafirma el compromiso institucional con la dignificación y el fortalecimiento del trabajo de los y las artistas de las músicas urbanas y alternativas del país.

“Corto Circuito fue un proceso desarrollado en 2025 en Soacha, mediante el cual se avanzó en el mapeo de agentes, escenarios y actores de las músicas populares urbanas, alternativas e independientes incluyendo expresiones del rock como: el punk, el hardcore y otros géneros como el reggae, el ska, entre otros. Este ejercicio de caracterización y sistematización se llevó a cabo desde un enfoque ecosistémico”, explica el maestro Jorge Sossa, coordinador del Grupo de Música de la Dirección de Artes del MinCulturas.

La plaza y los prados del parque Simón Bolívar han acogido incontables bandas de rock nacional. Foto: @juansantacruz

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La instalación de la Mesa Nacional del Rock pretende aportar a una estrategia metodológica que permita al sector reconocerse, identificarse y caracterizarse: “saber quiénes son, dónde están y cuáles son sus principales experiencias y apuestas”, complementa el maestro Jorge Sossa.

Cabe destacar que esta jornada será un espacio de diálogo, construcción colectiva y articulación territorial, en coherencia con los lineamientos del Plan Nacional de Cultura y el Plan Nacional de Música para la Convivencia, reconociendo el aporte del rock colombiano a la diversidad cultural del país.

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En el evento participarán, además de la Ministra Yannai Kadamani y del viceministro Fabián Sánchez, representantes de festivales, nodos territoriales, escenas y circuitos musicales de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Además de la mesa, en la tarde se contará con la programación de expresiones musicales del rock a cargo de las bandas mencionadas al inicio de esta nota. Si se habla de rock, bien vale poner el rock en el centro.

*La entrada será libre para la comunidad interesada que desee asistir a este evento de carácter nacional.