Antonio Sanguino responde a denuncias por contratos de familiares en el Gobierno: “No tienen nada que ver con mi función de ministro”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, les salió al paso a las denuncias que se han venido realizando por contratos que han firmado con el Gobierno del presidente Gustavo Petro algunos de sus familiares.

La denuncia concreta del candidato a la Cámara por Bogotá Germán Ricaurte señala que la esposa y el hermano del ministro habían suscrito contratos con el Sena, Función Pública y la SAE, no por mérito propio, sino como consecuencia de la posición de Sanguino.

Germán Ricaurte destapa nuevos contratos de familiares de ministros con el Gobierno Petro

De acuerdo con el denunciante, estos suman más de 1.000 millones de pesos y se han presentado durante el último cuatrienio, tiempo en el que Sanguino ha sido un funcionario cercano al jefe de Estado.

SEMANA conversó con el ministro de Trabajo sobre esta denuncia, quien defendió los contratos que tienen sus familiares en entidades del Gobierno y aseguró que él no ha tenido nada que ver con su contratación.

“Esos contratos no tienen nada que ver con mi función de ministro; por lo menos en el caso de mi esposa, ella es absolutamente responsable y competente, es consultora pública y privada. El único pecado que tiene es que es mi esposa”, señaló Sanguino.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante la mesa de negociación del salario mínimo. Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

El alto funcionario aseguró que su hija es nombrada y que ha trabajado en el Ministerio de Vivienda desde la administración de Luis Felipe Henao, en el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Ellos no necesitan, ellos son profesionales, competentes, que han hecho su vida laboral con su propio esfuerzo, trabajan y trabajan mucho”, sentenció.