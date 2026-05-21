Crisis en Soledad, Atlántico: docentes entran a paro de 24 horas tras amenazas de bandas criminales

El orden público en el municipio de Soledad, Atlántico, está fuera de control pese a los esfuerzos de la alcaldía y el trabajo de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Los atracos, homicidios, extorsiones y ahora que se reactivaron las amenazas contra las instituciones educativas por parte de las bandas criminales.

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En medio de esta grave situación, la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) anunció un paro de 24 horas para este jueves, 21 de mayo, exigiendo garantías a la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval.

Desde la Junta Directiva del sindicato de profesores precisaron que este tipo de amenazas “han generado un estado de zozobra y miedo en la comunidad educativa del municipio de Soledad”. Asimismo, dieron a conocer el temor que tiene la comunidad educativa de la población por los constantes hechos de violencia que se registran en estos lugares de estudio.

“Las amenazas que circulan en las redes sociales desde el día de ayer, han generado un estado de zozobra y miedo en la comunidad educativa del municipio de Soledad”, señaló ADEA en un documento.

Y es que los integrantes de este sindicato fueron a la alcaldía de Soledad en busca de una cita con la alcaldesa en medio de esta grave crisis de seguridad en los entornos educativos.

“En atención a ello, la Junta Directiva y la Subdirectiva Municipal hicieron presencia en la sede de la Alcaldía, exigiendo a la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez reunión para abordar este y otros temas fundamentales”, precisó el comunicado.

Asimismo, la ADEA dijo que las autoridades deben investigar a fondo las amenazas contra el sector educativo y no responsabilizar a los estudiantes de estas actuaciones, lo que minimiza la gravedad de lo que hoy ocurre en esta zona del Atlántico.

“Consideramos que cuando se atribuye la responsabilidad de las amenazas presuntamente a estudiantes de las instituciones educativas, se está desestimando la gravedad de estos hechos. Así, se ignora que en el municipio hay antecedentes de atentar contra las instituciones”, expresó el sindicato.

Alcira Paola Sandoval Ibáñez, alcaldesa de Soledad, Atlántico. Foto: Alcaldía de Soledad.

Y es que en Soledad, Atlántico, hay antecedentes de violencia contra los colegios, pues el 28 de noviembre de 2024, una docente de la Institución Educativa San Antonio de Padua fue víctima de un ataque, lo que muestra el alto riesgo y la incidencia de las bandas criminales en estos espacios.

“Como defensores de la vida, reivindicamos la escuela como territorio de paz”, sostuvo ADEA.

La organización sindical confirmó que el paro de 24 horas estará acompañado de una “Jornada por la Vida”, en la que invitaron a docentes y ciudadanos a pronunciarse a través de redes sociales utilizando las etiquetas #LaEscuelaEsTerritorioDePaz, #NuestraBanderaEsLaVida y #LaEducaciónPúblicaSeProtege.

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“Por lo anterior, se declara paro de 24 horas en el municipio de Soledad el jueves 21 de mayo, en el marco del cual desarrollaremos la Jornada por la Vida”, concluyó la agremiación.

La situación en Soledad, Atlántico, está fuera de control y la comunidad educativa y en general piden actuaciones profundas por parte de las autoridades judiciales y locales.