“Les pagaron $800.000″: Legalizan la captura de dos detenidos en Cúcuta con el carro usado para desaparecer a Yulixa Toloza

Jesús Alberto Hernández y Kelvis Daniel Sequeira Delgado fueron capturados en la ciudad de Cúcuta cuando fueron a recoger el vehículo usado para desaparecer el cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer que se sometió a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

El viaje sin regreso de Yulixa Toloza: del quirófano clandestino en el sur de Bogotá a una carretera solitaria donde fue abandonada

La información que entregaron las autoridades advierte que los dos hombres tenían la misión de mover el vehículo en el que se movilizaron, de Bogotá a Cúcuta, las tres personas vinculadas al homicidio de Yulixa y por esa tarea les pagaron 800.000 pesos.

“Se entregaba también todas las conversaciones que había recibido WhatsApp, en las cuales -claramente su señoría- se extractan las indicaciones que les entregaron de parte de la señora María Fernanda Delgado Hernández para movilizar este vehículo y frente a las demás tareas que se recibieron o que se les encomendaron“ (sic), dijo la Fiscalía.

Fueron capturados cuando llegaron al parqueadero donde dejaron el vehículo con el objetivo de trasladarlo de sitio. Este 20 de mayo, el juez legalizó el procedimiento de captura y abrió paso a la audiencia de imputación de cargos por los delitos de desaparición forzada y alteración, destrucción de material probatorio.

La fiscal del caso entregó detalles de la investigación en la audiencia, en la cual le solicitó al juez de Cúcuta legalizar la captura de los dos capturados, mientras explicó que los dos entregaron entrevistas a los investigadores sobre cuál habría sido su papel con el vehículo que tenían por encargo cambiar de lugar.

Los dos hombres revelaron detalles a los investigadores que permitieron, con el apoyo de autoridades de Venezuela, llegar al sitio donde los tres involucrados -los protagonistas del caso, esto es, la dueña del centro de estética, su novio y el supuesto cirujano- se escondían de las autoridades.

La Fiscalía espera hacer la imputación de cargos y solicitar al juez de control de garantías una medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso en su contra tras advertir que los dos detenidos no tienen arraigo en Colombia y podría evadir la acción de la justicia.