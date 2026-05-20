En la tarde de este miércoles 20 de mayo, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó, por medio del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, que detuvo a un hombre de 33 años señalado de raparle su teléfono a un ciudadano. El hecho se registró en las inmediaciones de la estación San Bernardo, en el centro de la ciudad.

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La detención se concretó luego de que ciudadanos del sector identificaran al sospechoso y dieran aviso a las patrullas que custodiaban el corredor vial.

Tras recibir las características del individuo, los uniformados iniciaron un seguimiento en la zona que permitió interceptarlo sobre la avenida carrera décima.

Intercepción inicial de los uniformados al presunto delincuente. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Durante la requisa de control, las autoridades le hallaron el dispositivo, que pertenecía a una usuaria del Sistema Integrado de Transportes (SITP), a quien presuntamente habían abordado momentos antes.

Declaraciones de las autoridades y balance operativo

El procesado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los cargos correspondientes al delito de hurto. Las autoridades locales enfatizaron que el uso de los reportes en tiempo real es una herramienta clave para activar los cuadrantes de vigilancia.

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“Durante el registro, los policías hallaron en poder del capturado el celular que había sido arrebatado a una mujer cuando intentaba abordar un bus del SITP; la Policía Nacional reitera el llamado a los usuarios del sistema para que denuncien de manera inmediata a través de la línea 123”, informó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio.

Intermediación entre los agentes y el señalado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Con este caso, el balance institucional de la Policía indica que, en lo corrido del año, se ha logrado la recuperación de 1.409 celulares en Bogotá.

Panorama del hurto en el sistema masivo

Este arresto coincide con los informes de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que reflejan la persistencia de esta problemática en los articulados.

Detención por parte de las autoridades al acusado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Según los datos oficiales del Distrito, dentro del sistema masivo se reporta un promedio de 46 robos diarios a personas, siendo los teléfonos móviles el elemento de mayor afectación.

Los registros indican que la modalidad del cosquilleo, caracterizada por el aprovechamiento de las aglomeraciones y los empujones, es la más recurrente, seguida por el raponazo y el factor de oportunidad.

Las autoridades se marchan con el acusado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los sectores con mayor índice de reportes incluyen los portales Norte y Américas, así como las estaciones de la calle 100, calle 76, avenida Jiménez y Banderas, con una mayor concentración de incidentes durante las horas pico de los días martes, miércoles y viernes.