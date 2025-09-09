Suscribirse

Nación

Tragedia por hombre que supuestamente mató a su novia y después se quitó la vida: conversación de WhatsApp habría desatado todo

El caso se registró en una casa ubicada en el municipio de Bello.

Redacción Nación
9 de septiembre de 2025, 5:50 p. m.
Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.
Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. | Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

Una verdadera tragedia se presentó en el barrio Pérez, del municipio de Bello, en Antioquia. Un hombre habría asesinado a una mujer y después se quitó la vida. Todo habría ocurrido por cuenta de una conversación en WhatsApp.

El hecho se registró el pasado domingo, 7 de septiembre, específicamente en la calle 50 con carrera 58.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona de la capital del país.
Disparo de una pistola. | Foto: Getty Images

La víctima fue identificada como Katherin Lizeth Casas Rodas, de 33 años, mientras que el presunto feminicida fue Sebastián Fernández Salas, de 34 años.

De acuerdo con el diario El Colombiano, todo inició en la noche del sábado cuando el hombre, al parecer, revisó el WhatsApp de su compañera sentimental y habría encontrado unos mensajes comprometedores.

Contexto: Las alarmantes cifras de muertes violentas en la era Petro; 2024 el más crítico

Según el reporte judicial mencionado por el medio citado, en una primera reacción, Fernández Salas decidió llamar a su mamá y le pidió, de manera extraña, que se pusiera al día con la funeraria. Además, le dio el número de teléfono del dueño de la vivienda.

Hacia las 3:00 de la mañana del domingo, algunos vecinos escucharon detonaciones que venían del interior de la vivienda. Sin embargo, no pudieron establecer si se trataba de disparos o pólvora, por lo que no dieron aviso a las autoridades.

Antes de esto, según las primeras informaciones, el sujeto llamó a un amigo y le confesó que había matado a la mujer.

Zona del tiroteo en Miami acordonada con cinta amarilla de la policía tras el incidente por NBA 2K25.
Cinta de escena del crimen. | Foto: Policía de Miami-Dade

Así pasaron varias horas, tiempo en el que los familiares de la pareja se intentaron comunicar con ellos, pero nunca recibieron respuesta alguna. Tras esperar un rato, dieron aviso a la Policía y se comunicaron con el dueño de la casa, quien accedió a abrir el inmueble para verificar que todo estaba bien.

Lastimosamente, las personas y los uniformados se encontraron con una desgarradora escena: los cuerpos estaban sobre la cama de la habitación principal y ya no tenían signos vitales.

Contexto: Así operaba el peligroso criminal en Ciudad Bolívar que fue capturado por la Policía de Bogotá: extorsionó y asesinó a conductores

Según El Colombiano, Katherin Lizeth tenía un disparo en la cabeza, que al parecer le propinó su novio cuando estaba dormida. A su lado, estaba el cuerpo del sujeto, que tenía el arma con la que cometió el crimen y después, aparentemente, se suicidó.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que ocurrió todo, pero algunos vecinos, de acuerdo con el medio mencionado, aseguraron que la pareja estaba teniendo algunos problemas en la relación, aunque esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Al parecer, el hombre y la mujer estaban viviendo en este lugar desde hace un año.

Por el momento, todo es en materia de investigación, por lo que las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer lo sucedido.

