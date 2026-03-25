Bogotá

Hallaron cuerpo sin vida envuelto entre espumas en Bogotá: la Policía se pronunció

Las autoridades investigan quiénes son los responsables de este hecho de sangre en la ciudad.

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Redacción Nación
25 de marzo de 2026, 8:37 a. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los casos de violencia siguen sacudiendo a la capital del país. En las últimas horas fue hallado un cuerpo sin vida envuelto entre espumas, en inmediaciones del Coliseo Cayetano Cañizares, ubicado en la localidad de Kennedy, suroccidente de la ciudad.

El cuerpo fue abandonado cerca de unos contenedores de basura. Desde la Policía Metropolitana de Bogotá entregaron algunos detalles sobre ese macabro hallazgo.

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“Nuestros policías observan una figura extraña, básicamente como envuelta en unas espumas de tipo colchón, con una tela oscura. Por tal motivo, verifican este objeto y es donde hallan —al parecer— un cuerpo envuelto allí”, dijo a Noticias Caracol el teniente coronel Edward Vargas, oficial de Inspección de la Policía.

Ahora, apoyados en las cámaras de seguridad del sector, las autoridades tratan de dar con el paradero de los asesinos. Por el momento, se desconoce la identidad de la persona hallada muerta.

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Por otra parte, en una casa del barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, fueron hallados los cuerpos sin vida de tres mujeres: una de 42 años y sus dos hijas de 20 y 17.

El principal sospechoso es la pareja sentimental de la mujer de 42 años, quien es padrastro de las otras dos mujeres asesinadas, entre estas, una adolescente.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó este martes 24 de marzo que una llamada a la Línea 123 que realizó un familiar de las tres mujeres alertó a las autoridades, quienes llegaron al lugar y debieron contar con el apoyo del Cuerpo de Bomberos para poder ingresar al predio.

La casa donde fueron halladas muertas las tres mujeres en Bosa, Bogotá.
La casa donde fueron halladas muertas las tres mujeres en Bosa, Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“El victimario, pareja y padrastro de las víctimas, quien se encontraba en el lugar de los hechos, inmediatamente fue capturado, remitido a un centro médico por aparente intento de envenenamiento. La seccional de investigación criminal adelanta los actos urgentes y el capturado será presentado y colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.