Tragedia en motel de Antioquia: encuentran mujer muerta en habitación y ya hay primera hipótesis

Un motel ubicado en el municipio de La Estrella, Antioquia, se convirtió en la escena de una extraña muerte. Una mujer de 35 años falleció cuando se encontraba en una de las habitaciones en la que, al parecer, había pasado la noche con su pareja y otras personas.

Todo ocurrió el pasado viernes, 5 de septiembre, en el sitio ubicado en la carrera 55 con calle 80 Sur del barrio Ancón.

Al parecer, la mujer se encontraba junto a su pareja sentimental. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El cuerpo de bomberos de esta zona recibió una alerta para atender a la mujer debido a que no respondía a ningún estímulo. Por ello, algunos rescatistas se desplazaron hasta la zona y atendieron la emergencia.

Según los primeros reportes, en la habitación se encontraron con la protagonista de la historia, quien estaba semidesnuda tendida en la cama y sin moverse. Además, en el lugar también estaba un hombre que, al parecer, sería su pareja sentimental.

De inmediato, los bomberos le prestaron los primeros auxilios a la mujer, pero esta nunca respondió; posteriormente, confirmaron que falleció allí en la habitación, su cuerpo estaba tapado con una sabana.

Ante lo sucedido, se le dio el respectivo aviso a la Policía Metropolitana del Valle de Aburra. Algunos agentes se hicieron cargo de la escena y llamaron al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que se encargó de realizar el respectivo levantamiento del cadáver.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. | Foto: Tomada de redes.

Al mismo tiempo, las autoridades hicieron un primer interrogatorio al hombre que estuvo con la mujer poco antes de su muerte. El sujeto explicó que horas antes no habían estado solos, ya que en la habitación estuvieron departiendo con otras dos mujeres y un hombre.

Un punto importante es que, según su versión, los cinco estuvieron consumiendo alcohol y sustancias alucinógenas. Posteriormente, cuando se levantó en la mañana de ese viernes, se percató de que su pareja no respondía, por lo que avisó a los organismos de emergencia.

De acuerdo con él, encontró a la víctima tendida en el suelo, la levantó y la llevó hasta la cama para intentar despertarla, pero no lo logró.

SEMANA se comunicó con la Policía y desde la institución aseguraron que la primera hipótesis es que todo pudo tratarse de una sobredosis. Sin embargo, hay otras versiones que apuntan a que, al parecer, la mujer tenía lesiones y moretones en el cuerpo.