Bolívar

Masacre en Bolívar: hallan a tres hombres torturados en Santa Catalina. Esta es la hipótesis

Las autoridades judiciales avanzan en las investigaciones. Residían en Luruaco, Atlántico.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

10 de septiembre de 2025, 5:11 p. m.
Masacre en Bolívar.
Masacre en Bolívar. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Una masacre se registró este miércoles, 10 de septiembre, en Santa Catalina, Bolívar, donde encontraron los cuerpos sin vida de tres hombres que habrían sido torturados.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades judiciales como: Luis Fernando Chávez Daza, natural de Orito, Putumayo, y con anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016) y fuga de presos (2018).

La segunda víctima es Luis Fernando Meza Aldana, quien presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016), tráfico de estupefacientes (2017) y hurto calificado (2024).

Por último, Haissar Junior Natera Echeverry, con anotaciones por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2019).

Al parecer, las víctimas eran residentes de Luruaco, Atlántico, y su asesinato tendría que ver con un ajuste de cuentas por temas relacionados con el narcotráfico.

Fotorreferencia.
CTI de la Fiscalía realizó la inspección de los cuerpos. Imagen de referencia. | Foto: Semana
Contexto: Dos soldados muertos tras ataque con dron cargado con explosivos del ELN en el sur de Bolívar

Hasta el sitio del hallazgo llegaron integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron la inspección de los tres cuerpos sin vida.

SEMANA conoció que los investigadores judiciales avanzan con las pesquisas para establecer qué fue lo que ocurrió con estas personas que terminaron asesinadas, al parecer, a golpes y con arma blanca.

Los cadáveres se encontraban en estado de descomposición, por lo que emanaban un fuerte olor que alertó a la comunidad.

EE.UU.
Las víctimas recibieron varias heridas con arma blanca. | Foto: Getty Images/iStockphoto
Contexto: Asesinatos disparados en Cartagena: tres ocurrieron en menos de seis horas

En esta zona de Bolívar que limita con el departamento de Atlántico delinque el Clan del Golfo. Además, es una ruta de narcotráfico para sacar la droga desde el Caribe hacia destinos internacionales.

“En el pueblo se empezó a decir que habían matado a tres y la gente comenzó a ir en las motos, pero no se sabe qué fue lo que pasó. Todos dicen que es por droga, pero eso acá está fuerte”, explicó una residente de la zona a SEMANA.

