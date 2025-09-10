Suscribirse

Bolívar

Dos soldados muertos tras ataque con dron cargado con explosivos del ELN en el sur de Bolívar

El acto terrorista ocurrió en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales. Hay cuatro soldados heridos.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

10 de septiembre de 2025, 12:41 p. m.
Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, soldados asesinados en el sur de Bolívar por parte del ELN.
Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, soldados asesinados en Bolívar | Foto: Suministrada a SEMANA.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue atacando a los integrantes de la fuerza pública en el sur de Bolívar. Este miércoles, 10 de septiembre, desde el Ejército Nacional confirmaron el asesinato de dos soldados tras un ataque con explosivos que fueron lanzados desde un dron en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales.

En estos hechos cuatro uniformados más terminaron gravemente heridos, por lo que los trasladaron hasta centros asistenciales, donde son atendidos por médicos especializados.

Los soldados profesionales que fueron asesinados fueron identificados como Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, quienes fallecieron por la gravedad de las lesiones que sufrieron.

Contexto: Asesinatos disparados en Cartagena: tres ocurrieron en menos de seis horas

Por medio de la red social X, la institución castrense rechazó y lamentó lo ocurrido con sus soldados, que adelantaban operaciones militares en esta zona del departamento de Bolívar.

“Rechazamos categóricamente este acto infame que atenta contra la vida e integridad de nuestras tropas, y vulnera la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, expresaron.

Del mismo modo, enviaron un mensaje de fortaleza y solidaridad a las familias de los soldados que perdieron la vida en medio de estas operaciones en contra de los ilegales.

“El Ejército Nacional envía un sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y amigos de nuestros soldados, quienes serán recordados como hombres comprometidos con la defensa y seguridad de Colombia. Un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y espiritual a sus familias en este difícil momento”, sostuvieron.

Contexto: Pareja de turistas mexicanas habrían sido robadas en Cartagena; también denuncian un ‘secuestro exprés’

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció por medio de su cuenta de X: “Lamentamos la situación que vive la fuerza pública, nuestras oraciones con las familias de estos dos hombres valerosos que dieron su vida por el país”.

Desde la Primera División del Ejército Nacional dieron a conocer que las operaciones en la zona en contra de la guerrilla del ELN y otros grupos que delinquen en la zona se mantienen.

“Las operaciones militares adelantadas por la Décima Novena Brigada en el sur de Bolívar continúan de manera sostenida, con el propósito de contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades”, finalizaron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. FOTOS | En Nepal la tiranía comunista pretendió cerrar las redes sociales y así terminó

2. Arremetida terrorista del ELN deja tres militares asesinados en Bolívar y Norte de Santander

3. Jornada de protestas en Francia ya deja más de 200 detenidos y centenares de bloqueos

4. Jugadita de Néiser Villarreal a Millonarios se haría oficial con traspaso al extranjero: esto pasó

5. Alarma en transporte escolar: detienen a niño de 9 años que llevaba arma de fuego cargada en autobús

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BolívarELNCartagenaYamil Arana Padauí

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.