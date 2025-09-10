Dos soldados muertos tras ataque con dron cargado con explosivos del ELN en el sur de Bolívar

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue atacando a los integrantes de la fuerza pública en el sur de Bolívar. Este miércoles, 10 de septiembre, desde el Ejército Nacional confirmaron el asesinato de dos soldados tras un ataque con explosivos que fueron lanzados desde un dron en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales.

En estos hechos cuatro uniformados más terminaron gravemente heridos, por lo que los trasladaron hasta centros asistenciales, donde son atendidos por médicos especializados.

Los soldados profesionales que fueron asesinados fueron identificados como Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, quienes fallecieron por la gravedad de las lesiones que sufrieron.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la Décima Novena Brigada, unidad orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que:



1. El 9 de septiembre de 2025, en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña… pic.twitter.com/5gSZrnBMaB — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) September 10, 2025

Por medio de la red social X, la institución castrense rechazó y lamentó lo ocurrido con sus soldados, que adelantaban operaciones militares en esta zona del departamento de Bolívar.

“Rechazamos categóricamente este acto infame que atenta contra la vida e integridad de nuestras tropas, y vulnera la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, expresaron.

Del mismo modo, enviaron un mensaje de fortaleza y solidaridad a las familias de los soldados que perdieron la vida en medio de estas operaciones en contra de los ilegales.

“El Ejército Nacional envía un sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y amigos de nuestros soldados, quienes serán recordados como hombres comprometidos con la defensa y seguridad de Colombia. Un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y espiritual a sus familias en este difícil momento”, sostuvieron.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció por medio de su cuenta de X: “Lamentamos la situación que vive la fuerza pública, nuestras oraciones con las familias de estos dos hombres valerosos que dieron su vida por el país”.

Lamentamos la situación que vive la fuerza pública, nuestras oraciones con las familias de estos dos hombres valerosos que dieron su vida por el pais. https://t.co/n5FA9ste7u — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) September 10, 2025

Desde la Primera División del Ejército Nacional dieron a conocer que las operaciones en la zona en contra de la guerrilla del ELN y otros grupos que delinquen en la zona se mantienen.