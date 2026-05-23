De las aulas al mercado: así es como esta universidad transforma hallazgos científicos en negocios reales

Desde hace más de medio siglo, la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) ha construido un modelo de innovación en el que la academia y el sector empresarial trabajan bajo un mismo propósito: formar profesionales de alto nivel que desarrollen soluciones capaces de responder a los retos del sector productivo y aporten al crecimiento de las comunidades de Cartagena y Bolívar.

En ese camino, la UTB ha liderado una gran apuesta por la investigación, trabajando de manera articulada con el tejido empresarial para impulsar el desarrollo tecnológico, la innovación y la producción intelectual en la región. Además de fortalecer los lazos con los sectores público y privado, desarrollando proyectos con las principales industrias.

La innovación y la investigación son dos pilares fundamentales en los programas académicos de la UTB. Foto: UTB - API

“La presencia de los gremios de la ciudad en nuestro núcleo directivo ofrece un respaldo muy importante, por lo que nuestra meta es liderar iniciativas de innovación e investigación que fortalezcan la competitividad regional”, explicó Jairo Useche, director de Investigaciones de la UTB.

Para ello, la energía ha sido un tema fundamental. Hoy, la UTB hace equipo con empresas como Cotecmar, Argos, Afinia o Ecopetrol, impulsando proyectos que permiten avanzar en la incorporación del hidrógeno como fuente de energía, mejorar las eficiencias de las fuentes energéticas, implementar soluciones en el sector transporte, promover el consumo de combustibles sostenibles y reducir los costos operativos.

Asimismo, Carolina Gómez, directora de Proyectos de la institución, explicó que la UTB tiene la granja solar más grande en un campus universitario en Colombia, fruto del trabajo conjunto entre investigadores y empresas del sector como Promigas y Surtigas. Esta granja es, además, un apalancador para trazar nuevas líneas de negocio.

La Universidad Tecnológica de Bolívar tiene la granja solar más grande en un campus universitario en Colombia. Foto: Universidad Tecnológica de Bolívar - API

“También somos la única universidad del país certificada por la Comisión Nacional de Operaciones de Energía para ejecutar auditorías a todas las granjas solares. Un logro que responde a todo un proceso previo de conocimiento intelectual y posiciona a nuestros investigadores como los más reconocidos del país en materia de transición energética”, declaró.

La UTB lidera una gran apuesta por la investigación, trabajando de manera articulada con el tejido empresarial para impulsar el desarrollo tecnológico. Foto: UTB - API

Y no solo eso. Su rigurosidad investigativa también ha permitido transformar hallazgos académicos en oportunidades de aplicación y comercialización.

Como ejemplo, Useche destacó la fibra de cáñamo de los Montes de María, que, al mezclarse con otros materiales, especialmente polímeros, da origen a compuestos utilizados en la fabricación de automóviles y empaques.

Finalmente, a pesar de los desafíos que atraviesa el país, la ciencia, la tecnología y la innovación demuestran avances.

Campus de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Foto: UTB - API

Sin embargo, Useche advirtió la necesidad de seguir recolectando recursos que respalden más proyectos y formen a las personas “sobre el potencial de la ciencia para generar productos con valor agregado que aumenten la competitividad de Bolívar en los mercados nacionales e internacionales”, concluyó.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Bolívar.