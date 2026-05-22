Este es el talento que impulsa el liderazgo del Grupo Puerto de Cartagena

En una industria en la que la innovación, la precisión y la capacidad de adaptación marcan el liderazgo, el Grupo Puerto de Cartagena ha entendido que su mayor ventaja competitiva está en las personas. Detrás de cada operación y resultado existe una visión sólida alrededor del desarrollo del talento humano como motor de transformación organizacional y crecimiento para Bolívar.

La organización ha consolidado una cultura en la que el conocimiento, la formación y las oportunidades de crecimiento son parte esencial de la estrategia. Hoy, una operación portuaria no depende solo de infraestructura o tecnología, sino de equipos preparados para responder a las exigencias de una industria global.

Los pilares Smart Port y Puerto Feliz, junto con el modelo TOP, orientan el desarrollo de los colaboradores y la evolución de la organización. Por un lado, Smart Port impulsa la innovación, la tecnología y la eficiencia para preparar equipos capaces de responder a las exigencias de una operación de clase mundial. Puerto Feliz, a su vez, fortalece una cultura centrada en las personas, mientras que el modelo TOP conecta el talento y la pasión con los objetivos organizacionales.

Esta visión se refleja en oportunidades reales de crecimiento interno y en una organización que abre sus puertas al talento de distintas regiones del país, integrando experiencias y capacidades diversas para fortalecer su competitividad. Este compromiso ha llevado a la organización a ser reconocida entre las mejores empresas para trabajar en Colombia, en América Latina y para las mujeres, según Great Place To Work Institute.

Viajes internacionales e intercambios de conocimiento permiten que los colaboradores conozcan de primera mano las tendencias que transforman la industria portuaria en el mundo. Foto: Héctor Rico Suárez- Grupo Puerto de Cartagena.

Uno de los principales símbolos de esta visión es el Centro de Entrenamiento Logístico Portuario (CELP), ubicado en Contecar. Considerado el corazón del entrenamiento y la transferencia de conocimiento, reúne simuladores, tecnología de vanguardia y equipos certificados para entrenar a los colaboradores bajo estándares internacionales.

En este espacio también funciona la UVAE, Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa, certificada por el Ministerio del Trabajo, que fortalece la formación de trabajadores en labores en las que la seguridad y la prevención son fundamentales para el trabajo en alturas.

Para el Grupo Puerto de Cartagena una operación portuaria no depende solo de infraestructura o tecnología, sino de equipos preparados y excepcionales. Foto: Héctor Rico Suárez- Grupo Puerto de Cartagena.

A este ecosistema se suma la Universidad Corporativa, que hoy cuenta con más de 1.150 usuarios activos y más de 200 cursos disponibles desde cualquier lugar, permitiendo una formación continua alineada con las dinámicas del sector logístico global. La formación también trasciende fronteras. Viajes internacionales e intercambios de conocimiento permiten que los colaboradores conozcan de primera mano las tendencias que transforman la industria portuaria en el mundo.

Así, el Grupo Puerto de Cartagena moviliza carga, conecta mercados, forma líderes y fortalece el talento que mueve una de las plataformas logísticas más importantes del país.

*Contenido elaborado con el apoyo del Puerto de Cartagena.