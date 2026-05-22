Descubra los megaproyectos que cambian la forma de invertir en el Caribe: “No son espacios, son experiencias”

El Caribe colombiano atraviesa una transformación que redefine la manera de vivir, invertir y desarrollar ciudad en la región. Arquitectura y Concreto continúa fortaleciendo su presencia con proyectos que no solo construyen espacios, sino que crean experiencias, generan empleo, dinamizan la economía y elevan la calidad de vida de miles de personas.

Azul de Arenas es uno de los más ambiciosos. Una nueva ciudad en Cartagena, sobre la salida hacia Barranquilla, que integra vivienda, comercio, turismo, salud, educación, servicios y entretenimiento en un mismo ecosistema urbano.

Con más de 2 millones de metros cuadrados de desarrollo, este megaproyecto proyecta albergar cerca de 150.000 habitantes, convirtiéndose en uno de los principales polos de crecimiento del Caribe. Dentro de esta gran apuesta está BluVille, proyecto residencial de casas que hoy presenta el lanzamiento de su etapa 2. Un espacio pensado para quienes buscan calidad de vida, valorización y conexión.

Render ilustrativo del proyecto BluVille, en la Zona Norte de Cartagena. Foto: Arquitectura y Concreto - API

Kristal Blu también forma parte de este ecosistema. Un proyecto inspirado en un verdadero paraíso de aguas cristalinas y playas de arena blanca, concebido alrededor de la amenidad número uno del mundo: Crystal Lagoons®. Una propuesta que busca llevar el estilo de vida resort a otro nivel, integrando bienestar, exclusividad y experiencias únicas dentro de Azul de Arenas.

Render de Kristal Blu, proyecto en la Zona Norte de Cartagena. Foto: Arquitectura y Concreto - API

A esto se suma Kristal Mall Cartagena, el primer shopping resort de América Latina. Su propuesta integrará marcas nacionales e internacionales, gastronomía, entretenimiento y experiencias alrededor de una laguna con tecnología Crystal Lagoons® de más de 20.000 metros cuadrados, única en Colombia y abierta al público mediante pasadía.

Su primera etapa contará con aproximadamente 63.000 metros cuadrados de área comercial arrendable y más de 300 locales, con marcas confirmadas como Grupo Éxito, Vélez, Americanino, Chevignon, Frisby, City Park, Totto, Parmessano, Crepes & Waffles y Action Black, entre otras.

La visión de este desarrollo continuará creciendo con futuros componentes como un Seniors Club y un Medical Center, ampliando la oferta de bienestar y servicios para residentes y visitantes.

Proyecto Calablanca, en Barú (foto real). Foto: Arquitectura y Concreto - API

En Cartagena, Arquitectura y Concreto también impulsa proyectos residenciales y turísticos de alto nivel como Calablanca, un exclusivo proyecto de villas y apartamentos frente al mar en Barú, diseñado para conectar lujo, naturaleza y la experiencia del Caribe en un solo lugar. Con acceso directo a una hermosa playa de arena blanca, muelle privado y club de playa, ofrece casas y apartamentos exclusivos: una propuesta única para quienes buscan descanso e inversión.

Proyecto Union 5 Once, en Castillo Grande (foto renderizada). Foto: Arquitectura y Concreto - API

Asimismo, la compañía desarrolla Unión 5 Once, en Castillo Grande, en el emblemático lote del antiguo Club Unión. Una propuesta residencial exclusiva que combina ubicación privilegiada, diseño y sofisticación frente al mar.

Proyecto Parque de la Castellana, Contadora (foto real). Foto: Arquitectura y Concreto - API

Próximamente también llegará Saint Martin, en Bocagrande, un proyecto de suites hoteleras y apartamentos, y Parque de La Castellana, una alternativa residencial estratégica para familias y compradores que buscan comodidad, ubicación y valorización, en una de las zonas con mayor dinámica urbana de Cartagena.

*Contenido elaborado con el apoyo de Arquitectura y Concreto.