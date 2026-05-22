Universidad de La Guajira entra por primera vez al ranking U-Sapiens

La Universidad de La Guajira acaba de entrar, por primera vez en su historia, al Ranking U-Sapiens 2026-1, una de las mediciones más exigentes sobre investigación universitaria en Colombia. Alcanzando el puesto 50 entre 106 instituciones clasificadas, este logro marca un salto académico para la institución e instala a La Guajira en la conversación nacional sobre ciencia, innovación y producción de conocimiento.

Elaborado por Sapiens Research desde 2011, este ranking evalúa tres variables principales: revistas científicas indexadas, programas de maestría y doctorado activos, y grupos de investigación categorizados por el Ministerio de Ciencias. En esta edición fueron analizadas 368 instituciones de educación superior y solo 106 lograron clasificar. Uniguajira, con un puntaje de 15,68 y ubicación en el cuartil Q4, formó parte de las 12 universidades que ingresaron por primera vez al listado.

Detrás de este resultado hay una estructura investigativa que la universidad ha venido consolidando durante los últimos años. Actualmente, cuenta con dos revistas indexadas, Ciencia e Ingeniería y Entretextos, y se prepara para lanzar Human@sGuajira, enfocada en estudios humanísticos e interdisciplinarios.

La universidad logró ganarse un lugar entre las instituciones que hoy marcan la pauta en la investigación científica del país. Foto: Universidad de La Guajira - API

A esto se suman 11 programas de maestría y el Doctorado en Innovación, además de 52 grupos de investigación avalados, de los cuales 49 ya están categorizados. En la clasificación más reciente, los grupos GISA, DESTACAR y AIKA obtuvieron las posiciones más altas dentro de la medición institucional.

“Este ingreso representa un logro significativo que nos llena de orgullo como institución y como región”, destacó Carlos Arturo Robles Julio, rector de Uniguajira. Según explicó, el reconocimiento es el resultado de años de trabajo de docentes, investigadores y estudiantes, así como de inversiones orientadas a fortalecer la formación y la producción científica conectada con las necesidades sociales, culturales y ambientales del Caribe.

La vicerrectora de Investigación y Extensión, Malka Irina Moreno Fernández, aseguró que la universidad viene fortaleciendo semilleros, acompañando procesos de publicación científica y promoviendo la participación en convocatorias nacionales e internacionales. “Queremos consolidar una universidad que transforme realidades a través de la investigación y genere conocimiento pertinente para el territorio”, sostuvo.

Ciencia e Ingeniería y Entretextos son dos de sus revistas indexadas. Foto: Universidad de La Guajira - API

La funcionaria destacó, además, el impulso a las revistas científicas institucionales y la articulación con proyectos de impacto territorial, movilidad académica y alianzas externas. Parte de la estrategia apunta a fortalecer la apropiación social del conocimiento y acercar la investigación a las comunidades del departamento.

Para Dariamnis Inés Pinto, directora de Investigación, el ingreso al U-Sapiens confirma que los esfuerzos institucionales ya tienen resultados visibles a nivel nacional. Dicho reconocimiento amplía las posibilidades de cooperación científica y participación en proyectos de alto impacto para docentes e investigadores, mientras para los estudiantes abre más oportunidades. Esto demuestra que desde La Guajira se puede generar conocimiento con pertinencia y calidad.

*Contenido elaborado con el apoyo de