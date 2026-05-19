¿Arepas colombianas patrimonio de la humanidad? Este chef colombiano lidera la iniciativa: encontró más de 450 recetas

La arepa es uno de los alimentos emblemáticos de Colombia. Según cifras de Worldpanel by Numerator del 2025, el 85% de los colombianos come este alimento por lo menos una vez a la semana e incluso su consumo aumentó 12% en el último año. Pero así como Colombia es diversa, también lo es la cantidad de arepas que existen en el país.

Se estima que en total son 450 tipos de arepas. La cifra es del cocinero e investigador José Luis Rivera, quien se puso en la tarea de documentar todos los tipos de arepas de Colombia. Inicialmente planea registrar 200.

El proyecto de Rivera nació mientras emprendía viajes por todos los departamentos con la intención de hacer libros en los que plasmara por lo menos 30 recetas. Así se dio cuenta de la variedad con la que contaba el país en cuestión de arepas.

Al principio el proyecto estuvo financiado de su bolsillo, pero los recursos comenzaron a acabarse y optó por pedirle a la comunidad que lo sigue en las redes sociales que lo apoyara económicamente por medio de un Vaki. “La comunidad es la que está aportando, la gente que me sigue en redes sociales es la que está financiando el desarrollo de este proyecto”, declaró el chef. Detrás de esta iniciativa también hay productoras audiovisuales, antropólogas, profesoras de cocina y chefs, todas mujeres.

Se dice que la arepa tiene un origen indígena, pero se transformó la forma de prepararla y comerla con la llegada de los españoles Foto: Cortesía José Luis Rivera

Rivera reconoce que también lo motivó la noticia de proponer a la arepa venezolana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2023, una idea que estuvo respaldada por una investigación sólida. La expectativa es que en 2027 se conozca la resolución sobre esta propuesta. Rivera quiere enviar un folio para que la arepa colombiana también pueda aspirar a este reconocimiento.

“Lo más importante de este proyecto es darle visibilidad a esos rostros que la gente no está muy acostumbrada a ver, a esas manos que son las que han trabajado todo el tiempo, las que tienen los saberes. Nadie les ha dado la oportunidad de visibilizar el trabajo tan importante que hacen, para mí eso es clave”, señaló Rivera.

Pero el protagonismo de estas mujeres también responde a que tradicionalmente ellas han sido las transmisoras de este saber tradicional. “Durante la investigación me he encontrado con que las señoras se empoderan porque son las que tienen que comunicar esos saberes que se nos están perdiendo en la oralidad y si no difundimos esta información, la cocina tradicional se podría estar acabando”, advirtió el chef.

Hasta el momento Rivera ha identificado que el departamento con más tipos de arepa es Boyacá, gracias a la gran variedad de maíz y diversidad de pisos térmicos. Aunque no es fácil recorrer todo el territorio nacional debido a la falta de vías en los lugares más apartados, a donde lo invitan a probar un nuevo tipo de arepa llega. Cuando termine de registrar las 200 que se puso como meta para incluir en un gran libro, tiene pensado desarrollar una aplicación en donde las personas puedan encontrar las 450 recetas que encontró en su investigación.