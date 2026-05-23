El Nuevo Chambacú y otras grandes obras que están cambiando Cartagena: “Nos posiciona frente a otros destinos del Caribe”

Donde antes había escombros, oscuridad y abandono hoy hay niños jugando fútbol, familias caminando entre árboles de guayacán y roble morado, y mascotas corriendo en el primer parque pet friendly de la ciudad. Se trata del Nuevo Chambacú, un entorno completamente renovado que abrió sus puertas el 15 de mayo y que se posiciona como una pieza fundamental del Corredor Turístico de Cartagena, el circuito de espacios revitalizados que está transformando la cara de la capital de Bolívar.

La entrega de la primera fase, un espacio denominado Ligas Menores que corresponde a la primera zona del Nuevo Chambacú, no es un hecho aislado. Forma parte de una visión de ciudad que articula obras, espacios públicos y experiencias turísticas en un mismo perímetro, a pocos minutos del centro histórico. “Lo que estamos construyendo no son simplemente obras, es el relato de una ciudad que decidió transformarse sin perder su alma. Chambacú es hoy un símbolo de eso, un espacio que conecta nuestra historia con la Cartagena que merecemos vivir y que el mundo va a seguir queriendo conocer”, señaló el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Una apuesta completa

Con una inversión que supera los 47.000 millones de pesos y más de 64.000 metros cuadrados de intervención, el complejo se divide en dos grandes zonas. La primera, ya en funcionamiento, corresponde a las Ligas Menores, el parque infantil más grande de Cartagena con canchas de fútbol 11 y fútbol 9, graderías cubiertas, camerinos, el primer parque de mascotas de la ciudad, senderos ecológicos, zonas comerciales, parqueaderos con espacios para bicicletas y motos, wifi gratuito y un sistema de seguridad con 16 cámaras integradas al Centro Automático de Despacho de la ciudad.

Uno de sus componentes más llamativos es su apuesta ambiental: 262 árboles de especies como guayacán, mango, roble morado, acacio rojo y mangle verde, y más de 1.740 metros cuadrados de jardines ornamentales con trinitarias, ave del paraíso y uva playa. El resultado es un escenario que no solo es moderno, sino que en pleno corazón del Caribe es fresco, verde y sostenible.

La segunda fase de Ligas Mayores, que contará con cancha profesional de fútbol, estadio de sóftbol, skatepark y la Casa Chambacú –un recinto de memoria dedicado al legado de Manuel Zapata Olivella– registra un avance del 86 por ciento y tiene prevista su entrega para el 15 de septiembre.

Oferta para visitantes y locales

Lo que está ocurriendo en Cartagena no es solo una suma de obras: “Es la construcción deliberada de una experiencia turística más completa, más auténtica y más competitiva”, resaltaron. Un visitante que llega hoy a la ciudad puede ingresar al centro histórico por el renovado Corredor Histórico, caminar por la Calle de la Media Luna en Getsemaní, recorrer los senderos del Parque Espíritu del Manglar y terminar la tarde en las canchas y parques del Nuevo Chambacú.

Desde la Secretaría de Turismo de Cartagena, esta articulación de proyectos se entiende como una apuesta por la competitividad del destino. “Una ciudad que mejora su infraestructura pública mejora también la experiencia de quienes la visitan, y con ello su posicionamiento frente a otros destinos del Caribe y de América Latina”, detallaron.

Cartagena lleva décadas siendo un lugar que el mundo quiere conocer. Hoy, con cada obra entregada, también se convierte en un lugar que su propia gente quiere recorrer. Y eso, en el fondo, es lo que hace grande a un destino turístico.

Gran Malecón del Mar, una obra que avanza a buen ritmo y que ya reporta más del 50 por ciento de avance. Foto: Alcaldía de Cartagena - API

Cartagena se transforma

El Nuevo Chambacú no llega solo. Su apertura se integra a un circuito más amplio de recuperación urbana y turística que la Alcaldía de Cartagena ha venido consolidando en los últimos meses.

Gran Malecón del Mar: la obra de infraestructura turística más importante de Cartagena. Cinco kilómetros que transformarán todo el panorama turístico de la ciudad: una conexión peatonal y sostenible que une el norte de la ciudad con su corazón histórico, todo a lo largo del mar Caribe.

la obra de infraestructura turística más importante de Cartagena. una conexión peatonal y sostenible que une el norte de la ciudad con su corazón histórico, todo a lo largo del mar Caribe. Parque Espíritu del Manglar: contiguo al Nuevo Chambacú, este parque es el pulmón verde que conecta el complejo deportivo con el borde de la bahía, ofreciendo senderos naturales a pocos pasos del Centro Histórico.

contiguo al Nuevo Chambacú, este parque es el pulmón verde que conecta el complejo deportivo con el borde de la bahía, ofreciendo senderos naturales a pocos pasos del Centro Histórico. Plaza de Variedades: el nuevo epicentro de los eventos culturales, musicales y sociales, y el mejor mirador de la ciudad gracias a su deck panorámico que se integra con el ecosistema del manglar.

el nuevo epicentro de los eventos culturales, musicales y sociales, y el mejor mirador de la ciudad Calle de la Media Luna: entregada el pasado 8 de mayo, esta calle emblemática de Getsemaní fue restaurada con 293 metros lineales en concreto terracota, andenes renovados e iluminación moderna. Su reapertura devolvió vida y dignidad a este importante sector de la ciudad y es un punto que conecta a la zona cercana del Castillo San Felipe con el centro de la ciudad.

entregada el pasado 8 de mayo, esta calle emblemática de Getsemaní fue restaurada con 293 metros lineales en concreto terracota, andenes renovados e iluminación moderna. y es un punto que conecta a la zona cercana del Castillo San Felipe con el centro de la ciudad. Corredor Histórico del Parque de la Marina: casi 300 metros lineales que reconectan las avenidas Santander y Blas de Lezo, con acabados, paisajismo con palmas reales y puntos organizados para transporte turístico y coches eléctricos turísticos. Es la nueva puerta de entrada al centro histórico desde el Muelle de La Bodeguita.

casi 300 metros lineales que reconectan las avenidas Santander y Blas de Lezo, Es la nueva puerta de entrada al centro histórico desde el Muelle de La Bodeguita. Parque del Reloj Floral y Parque Centenario: dos íconos del espacio público cartagenero que también hacen parte de este circuito, conectados entre sí y con los demás proyectos.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena.