Así es la revolucionaria ‘ciudad soñada’ que crece a 15 minutos de Cartagena

A 15 minutos del centro histórico de Cartagena se levanta un impresionante desarrollo que integra vivienda, salud, educación, turismo, comercio, recreación y negocios bajo un mismo entorno: Serena del Mar. Es una gran ciudad dentro de Cartagena, concebida bajo los principios de planeación, sostenibilidad y calidad de vida.

Su modelo urbano, en el que participan 14 constructoras, ha contribuido al desarrollo local, generando actualmente más de 5.500 empleos, educación y oportunidades que impactan positivamente a las comunidades aledañas.

El desarrollo inmobiliario, en el que ya habitan más de 9.000 personas, entiende la sostenibilidad como una estrategia integral que combina desarrollo urbano, regeneración ambiental y bienestar a las comunidades, e implica la gestión responsable de los recursos naturales y el trabajo articulado con los habitantes de la ciudad.

“En materia ambiental se han sembrado alrededor de 80.000 individuos nativos y adaptativos de la zona, más de 15.500 mangles, y solo en 2025 se reutilizaron más de 674.000 metros cúbicos de agua tratada para el riego del paisajismo funcional en Serena del Mar”, detallaron sus desarrolladores, al tiempo que anunciaron la siembra de 300.000 mangles adicionales que reforzarían su compromiso con la restauración ecológica.

El modelo urbano de Serena del Mar, en el que participan 14 constructoras, ha contribuido al desarrollo local. Foto: SERENA DEL MAR - API

Próximamente se abrirá también la obra de ingeniería ambiental Boca de los Manzanillos, al norte de la Ciénaga de la Virgen, que permitirá el ingreso de agua de mar para que la ciénaga pueda regenerar sus aguas. La visión es que el proyecto se integre a la naturaleza, permitiendo la convivencia sostenible con los ecosistemas, la fauna y la flora.

Impacto social

Serena del Mar ha beneficiado a la fecha a más del 90 por ciento de las comunidades de Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Villa Gloria con proyectos educativos, sociales, de salud y de emprendimiento, a través de la Fundación Serena del Mar.

Alrededor de 8.000 personas se han beneficiado mediante jornadas de salud, cerca de 390 niños han sido acogidos en el Centro de Desarrollo Infantil, más de 114 jóvenes han sido becados y 62 ya cuentan con título profesional. Por otro lado, se ha brindado formación técnica a más de 1.700 personas en la última década y se han fortalecido los negocios de 44 emprendedores.

Pero el compromiso va mucho más allá: el complejo cuenta con aliados estratégicos como la Fundación Santa Fe y la Universidad de los Andes para ofrecer servicios de salud y educación. Hoy, el Hospital Serena del Mar se ha convertido en uno de los más importantes de la ciudad, atendiendo cerca de 6.000 urgencias mensuales.

*Contenido elaborado con el apoyo de Serena del Mar.