Foro “Cáncer hoy, retos y futuro”: panorama clínico, innovación y voz de los pacientes en Colombia

La Fundación Santa Fe de Bogotá, el Hospital Serena del Mar y Foros Semana organizan el foro “Cáncer hoy, retos y futuro”, un espacio académico que reunirá a especialistas, pacientes y líderes del sector salud para analizar los principales desafíos que enfrenta Colombia frente a una enfermedad que se transforma con rapidez, tanto en su comportamiento clínico como en las respuestas terapéuticas.

El médico Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se convierte en el primer colombiano en liderar la International Hospital Federation

La jornada abrirá con la intervención del doctor Juan Guillermo Santacruz, del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien dará inicio a una agenda que propone una mirada integral al panorama oncológico actual.

REGÍSTRESE AQUÍ para asistir al foro “Cáncer hoy, retos y futuro”

El primer bloque académico estará a cargo de la doctora Claudia Sossa, especialista de Hematología y Trasplante de la Clínica Foscal con una radiografía del mapa del cáncer en el mundo y en Colombia. La charla presentará el panorama clínico del cáncer en Colombia, en contraste con el contexto internacional.

El debate sobre el futuro terapéutico continuará en una entrevista con la doctora Carolina Wiesner, directora general del Instituto Nacional de Cancerología, y la doctora Beatriz Wills, médica oncóloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá, bajo la moderación de Gloribett Pardo, editora de salud de RCN Televisión.

El diálogo analizará la evolución hacia tratamientos personalizados, el uso de terapias celulares, inmunoterapia y medicina basada en biomarcadores, y evaluará si el sistema colombiano está en capacidad de adoptarlos y sostenerlos.

Uno de los momentos centrales será el conversatorio generacional que buscará responder por qué cada vez más jóvenes enfrentan diagnósticos de cáncer, bajo la moderación el cual será moderado por el doctor Gabriel Herrera, Jefe de Cirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Participarán la neumóloga Alejandra Cañas, del Hospital Universitario San Ignacio; el cirujano colorrectal Anwar Medellín, jefe de Sección de Cirugía de Colon y Recto de la Fundación Santa Fe de Bogotá; el hematólogo oncólogo pediatra Óscar González; y la empresaria e influencer Johana Rojas.

El espacio analizará el impacto del entorno físico, emocional y social, incluidos el estrés, la contaminación, los hábitos digitales, la alimentación industrializada y la exposición a sustancias como el vapeo o el radón .

La agenda incluirá una demostración sobre el impacto real de la inteligencia artificial en oncología, con el médico cirujano de tórax John Sandoval, del Hospital Universitario del Valle, y el doctor Mateo Tamayo, líder de Gestión Médica Integral en la Dirección Médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Se presentarán aplicaciones en tamizaje automatizado, lectura de imágenes y sistemas de navegación y seguimiento clínico. Modera Diego Rojas, jefe de Innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El foro abrirá espacio a la discusión sobre desinformación y nuevas dinámicas digitales en el “Lab en vivo: Dr. ChatGPT y el nuevo paciente digital”, donde los médicos Aldo Patiño especialista en medicina interna y Erick Cantor: especialista en hematología y oncología clínica, analizarán el fenómeno de pacientes que llegan a consulta con diagnósticos o tratamientos obtenidos en redes sociales o plataformas de inteligencia artificial, y los retos que esto plantea para la práctica clínica. Modera el doctor Juan Guillermo Santacruz, médico especialista en cuidados paliativos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La voz de los pacientes tendrá un lugar central con el testimonio del periodista Diego Guauque, quien, en conversación con Alejandra Suárez, psicooncóloga del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá, compartirá su experiencia personal frente a la enfermedad. Asimismo, se realizará el panel “La gran pregunta: ¿El cáncer cambia todo?”, en el que la paciente Daniela Hernández y la psiquiatra Laura Saavedra, especialista del Hospital Serena del Mar en Cartagena, reflexionarán sobre la etapa posterior al tratamiento y la necesidad de un acompañamiento integral durante la supervivencia. Este espacio será moderado por la doctora Ángela Esparza, médica geriatra oncológica de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El cierre estará a cargo del director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Henry Gallardo, quien ofrecerá las palabras finales de una jornada dedicada al análisis clínico, terapéutico y social del cáncer en Colombia.

El foro “Cáncer hoy, retos y futuro” se realizará el próximo 18 de marzo, desde las 8:00 a. m., en el auditorio Rosalba Pacheco, en la sede de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Regístrese aquí para asistir.