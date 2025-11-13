El médico Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se convierte en el primer colombiano en liderar la International Hospital Federation

En un hito que coloca a Colombia en el centro del liderazgo hospitalario mundial, el doctor Henry Gallardo asumió la presidencia de la International Hospital Federation durante la edición número 48 del Congreso Mundial de Hospitales, celebrado en Ginebra, Suiza.

Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), se convierte en el primer colombiano en presidir esta prestigiosa red que agrupa a hospitales y sistemas de salud de más de 70 países, con una historia que se remonta a 1929 y una trayectoria de casi un siglo impulsando la cooperación internacional, la gestión sostenible y la atención centrada en las personas.

La presidenta saliente, la doctora Muna A. Tahlak, entregó el cargo tras una gestión que la propia comunidad internacional ha descrito como visionaria, destacando su trabajo para fortalecer la voz global de la IHF en un contexto de creciente demanda de servicios de salud de calidad a escala planetaria.

El doctor Gallardo ha transitado un camino que combina la gestión hospitalaria con la articulación internacional. En la IHF, ha sido miembro del Consejo de Gobierno desde 2018, ocupando funciones clave como tesorero entre 2022 y 2023 y, más recientemente, presidente electo antes de asumir la presidencia.

Esta trayectoria refleja un compromiso con la gobernanza responsable, la transparencia y la promoción de redes de conocimiento entre hospitales de distintos contextos.

El médico Henry Gallardo. | Foto: Fundación Santa Fe de Bogotá

En su intervención durante la toma de posesión, enfatizó la necesidad de tejer alianzas que trasciendan fronteras para generar impactos sostenibles, aseguró: ”Espero con entusiasmo seguir avanzando en la atención resiliente y baja en carbono y, al mismo tiempo, de manera muy personal, me esforzaré por apoyar al personal que cuida de los pacientes, las familias y las comunidades”.

“A la Asociación Colombiana de Hospitales y a mi equipo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, todo mi agradecimiento y aprecio”, concluyó el colombiano.

Sus palabras resonaron como un llamado a consolidar un marco de cooperación que responda a desafíos comunes como la resiliencia hospitalaria, la reducción de la huella de carbono y la atención centrada en las personas.

"En Colombia, alrededor de 40 mil personas fallecen por cáncer y 80 mil son diagnosticadas anualmente. En el caso del cáncer de mama, pueden ser 17 mil pacientes las que reciben el diagnóstico por año": Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En Colombia, Gallardo no solo lidera instituciones de referencia. Como vicepresidente de la ACHC, ha promovido la integración de los hospitales colombianos en foros internacionales, facilitando el intercambio de experiencias, adoptando estándares de calidad y promoviendo prácticas sostenibles. Este puente entre lo local y lo global es presentado por analistas como un claro ejemplo de cómo una visión regional puede influir en prácticas globales cuando se acompaña de una gestión institucional rigurosa y una red de alianzas bien establecida.

El médico Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se convierte en el primer colombiano en liderar la International Hospital Federation. | Foto: Fundación Santa Fe de Bogotá

En su discurso de aceptación, el doctor Gallardo hizo pública la agenda para los próximos años, anclada en la estrategia IHF 2026-2029 aprobada en la Asamblea General.

Entre los ejes destacaron el fortalecimiento de capacidades directivas en hospitales, con foco en talento humano, ética y gobernanza sanitaria, la consolidación de plataformas de aprendizaje, investigación aplicada y transferencia de prácticas exitosas entre hospitales de distintas regiones.