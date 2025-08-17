En las últimas horas, se conoció una nueva denuncia de un presunto robo que habría estaba acompañado con un ‘secuestro exprés’ contra turistas en la ciudad de Cartagena.

Los protagonistas de este hecho son una pareja de amigas mexicanas quienes llegaron a “la heroica” a disfrutar de las playas y se llevaron una mala experiencia. Gretel Miranda Álvarez, quien estaba en compañía de otra persona, dio a conocer que esta situación se presentó cuando iban de regreso.

“Estamos denunciando un robo, un secuestro, y una extorsión en altamar, cuando íbamos saliendo de la isla, la lancha en la que veníamos nos dijo que nos teníamos que pasar a otra lancha. Tenemos todas las evidencias: es una lancha de color azul, con franjas negras, letras cursivas amarillas, y toldo azul. Nos dijeron que en esa lancha viajaríamos. Luego que teníamos que pasar por otros viajeros a otro embarcadero, más delante, pero nadie más se subió”, denunció la mujer en RCN Televisión.

Y agregó la viajera: “De regreso, en altamar pararon la lancha y nos dijeron que teníamos que pagarles 1.800.000 pesos; les dijimos que ya habíamos pagado 80 mil pesos colombianos por este viaje de regreso… pero nos dijeron que eran 1.800.000 mil pesos por usar la isla, por usar la playa”.

Las autoridades investigan lo sucedido. | Foto: Getty Images

Según contó la mexicana, el viaje por las islas del rosario estaba tranquilo, pero la pesadilla comenzó después regresar de Barú. “Fueron tres personas, entre ellas una mujer. Pararon el barco en altamar y nos exigieron que les pagáramos 1.800.000 pesos. Mi amiga se puso a llorar, porque le conté lo que a mí me había pasado en Medellín”, dijo al contar su experiencia en una visita a la ciudad de Antioquia.

“‘No voy a pasar mi tarjeta porque estoy sobregirada’, les dije. Estuvimos como 10 o 15 minutos parados en altamar. Nos rodearon, los dos hombres atrás y delante de nosotros, la chica con el datáfono presionándonos para que pagáramos con la tarjeta de crédito”, relató la mujer.

Por último, la denunciante mencionó que pagaron ante la presión de los supuestos operarios turísticos.“Me obligaron a pagarle. La chica me entregó el comprobante a nombre de Deportes Náuticos Benson en Bocachica, en la isla tierra bomba”, afirmó.

Y puntualizó, diciendo: “Fue la única forma en que la lancha avanzó y llegó a tierra firme; sin embargo, nos dejaron en otra playa, nos bajamos y corrimos, en ese momento pasaba una moto con dos policías”.