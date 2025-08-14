De la mano del gobierno Trump, el alcalde de Cartagena busca que ‘la heroica’ sea un epicentro diplomático regional

En El Palacio de La Aduana, sede de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, el alcalde Dumek Turbay se reunió con el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, el senador republicano Bernardo ‘Bernie’ Moreno y el senador demócrata Rubén Gallego, con quienes sostuvo un importante diálogo.

En el encuentro también estuvieron presentes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; Carlos Fernando Galán, de Bogotá; Alejandro Eder, de Cali; y Ana María Aljure, delegada de la Alcaldía de Barranquilla.

La intención de los alcaldes es fortalecer lazos bilaterales en temas como desarrollo urbano, inversión extranjera y seguridad hemisférica, informaron en un comunicado.

Principalmente, “fortalecer los lazos de cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, mediante la promoción de iniciativas conjuntas en inversión extranjera, desarrollo urbano sostenible, gobernanza local, seguridad hemisférica y diplomacia económica, con énfasis en Cartagena como epicentro estratégico para la región Caribe”.

“Estamos honrados y felices como ciudad, como región, de poder contar con esta visita tan importante de altos representantes de Estados Unidos, un aliado estratégico, desde siempre, del desarrollo de Colombia. Y nos entusiasma, como alcaldes, quienes desde el poder local estamos apostándole tanto a Colombia, sentir que contamos con el apoyo de Estados Unidos”, dijo el alcalde cartagenero Turbay.

Las fiestas de la independencia en Cartagena son un atractivo internacional. | Foto: cortesía

Por su parte, el senador por el estado de Ohio, Bernie Moreno, aseguró: “Desde Estados Unidos consideramos que el futuro democrático de Colombia lo liderarán los alcaldes; por eso queremos seguir siendo los principales socios comerciales y aliados estratégicos de las regiones de Colombia. Y eso nada ni nadie lo va a romper”.

También opinó sobre el encuentro el senador demócrata Rubén Gallego, quien aprovechó para invitar a los alcaldes a “seguir trabajando en el desarrollo de sus regiones dando por sentado todo el apoyo que necesiten de Estados Unidos, especialmente en economía y seguridad”.

Respecto de la seguridad, Turbay destacó que para Cartagena, como principal ciudad puerto del país y la cercanía geográfica con el Canal de Panamá, “contar con el apoyo del gobierno estadounidense es clave, frente a la imperiosa necesidad de luchar contra el crimen junto a todos los actores posibles”.

Según el mandatario local, esto “brinda potencialidades estratégicas y logísticas”.

“Los beneficios de ser una ciudad puerto a veces representan una maldición, pues el tráfico de toda índole que usa los puertos provoca graves afectaciones en la seguridad, en cuanto al narcotráfico, los sicariatos y todos los delitos vinculados al tráfico que sale por el mar. Por ello, estamos muy interesados en todo el apoyo que podamos contar de Estados Unidos en todo tipo de estrategias para poder neutralizar estas amenazas”, reconoció Turbay.

Y agregó: “Las ciudades de Colombia necesitan el mayor respaldo para la resolución de problemas y en sus búsquedas de desarrollo. No queremos sentirnos solos, queremos trabajar de la mano desde las regiones y echando para adelante, incluyendo el respaldo del gobierno Nacional”.

Entre tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que “hay que dejar de lado toda dinámica que busque alejarnos de aliados como Estados Unidos. Tenemos que seguir manteniendo la democracia y este encuentro con la delegación de Estados Unidos da esperanza, pues podemos decir que ‘no estamos solos’”.

“Por eso, frente a toda percepción de que haya más retrocesos en múltiples ámbitos de nuestro país, agradecemos este espacio liderado por el alcalde Dumek Turbay para fortalecer lazos con aliados tan necesarios como los estadounidenses”, señaló.

En ese sentido, los alcaldes Carlos Fernando Galán y Alejandro Eder resaltaron la importancia de conformar un bloque aliado, conformado por alcaldes y gobernantes regionales, para tejer lazos estratégicos con Estados Unidos.

Entre las principales conclusiones del encuentro, según destacaron desde Cartagena, está que los alcaldes y la delegación estadounidense se comprometieron a establecer canales directos de diálogo entre legisladores estadounidenses y autoridades locales colombianas.

“Además, identificar oportunidades de inversión y cooperación en áreas como infraestructura, innovación tecnológica, seguridad energética y turismo sostenible. También, explorar mecanismos de fortalecimiento institucional a nivel local con apoyo del Congreso de EE. UU.”, manifestaron.

Por otro lado, avanzar en la estructuración de equipos de trabajo bilaterales para intercambiar buenas prácticas sobre gobernanza, desarrollo económico y transformación digital; e impulsar acciones para la integración de la región Caribe colombiana en estrategias hemisféricas de desarrollo sostenible.