Suscribirse

Confidenciales

Precandidatos presidenciales de todos los sectores se reunieron con líderes de Estados Unidos en Cartagena

El encuentro se dio de cara a las alianzas que se puedan retomar con ese país a partir de 2026.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 5:27 p. m.
Los precandidatos presidenciales se reunieron en Cartagena.
Los precandidatos presidenciales se reunieron en Cartagena. | Foto: Vicky Dávila

En medio del Congreso de la Andi, varios precandidatos presidenciales de todos los sectores tuvieron una conversación con líderes y representantes de Estados Unidos.

La precandidata Vicky Dávila compartió el momento. “En Cartagena, junto a la delegación liderada por los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego, el embajador encargado de negocios de EE. UU., John McNamara, y Daniel Newlin, embajador nominado, sostuvimos un diálogo constructivo sobre los grandes desafíos de Colombia en seguridad, lucha contra el narcotráfico, pobreza y migración, y sobre cómo fortalecer la cooperación con Estados Unidos”, aseguró.

En el encuentro, además de Dávila, estuvieron Gustavo Bolívar, quien competirá en la consulta del Pacto Histórico de octubre con el propósito de llevar las banderas del petrismo a 2026; María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y Claudia López y Juan Daniel Oviedo, que van por firmas.

Se trata de un mensaje poderoso, especialmente luego de que se conociera que el presidente Gustavo Petro no fue invitado a ese congreso porque él mismo le expresó a Bruce Mac Master, presidente de la Andi, que no quería asistir. Se habían generado interrogantes porque los ministros de Petro tampoco fueron, en señal de protesta, porque argumentaron que Petro no había sido invitado.

Se sabe que Petro y algunos de sus funcionarios han tenido diferencias con Estados Unidos, por lo que los demás candidatos estarían dispuestos a conversar y restablecer las alianzas con ese país a partir del próximo año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Licencia de conducir en California: precios, requisitos y lugares para tramitarla fácilmente

2. En vivo| Siga la trayectoria de la tormenta tropical Erin; aumentan las posibilidades de que se convierta en huracán

3. Nuevo capítulo en el juicio contra el ciudadano acusado por la Fiscalía de amenazar en redes sociales al presidente Gustavo Petro

4. Empresas que están en riesgo de quebrar en EE. UU. por los aranceles de Trump

5. Mamá de Tatiana Hernández hizo grave revelación por la desaparición de su hija: “Hasta 30 millones de pesos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Elecciones 2026CartagenaANDIEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.