Asesinatos disparados en Cartagena: tres ocurrieron en menos de seis horas

Una jornada violenta se registra desde el pasado martes 26 de agosto en la ciudad de Cartagena, Bolívar, donde fueron asesinadas tres personas en menos de seis horas en diferentes sectores.

De acuerdo con la información conocida, el primer caso ocurrió sobre la 1:30 p. m. en el barrio La Carolina, donde asesinaron a Gleider Antonio Julio Polo, de 31 años. La víctima recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte en las inmediaciones de un centro comercial.

Horas después, exactamente a las 6:30 p. m., pistoleros le quitaron la vida a Luis Manuel Urueta Valdelamar, de 37 años, en el barrio Los Caracoles. Los disparos fueron mortales y generaron terror entre la población civil.

Entretanto, en el barrio El Pozón fue atacada a disparos una tercera persona que aún no ha sido identificada por las autoridades judiciales. Este hecho de sangre ocurrió sobre las 7:10 p. m.

Panorámica de Cartagena. | Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

Ante estos hechos, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por medio de su cuenta de X, aseguró que han trabajado por la seguridad de los habitantes de la ciudad.

“Y qué paradoja, que cuando hacemos grandes incautaciones de droga, inmediatamente al día siguiente se ven las represalias en muertos, la guerra se recrudece. Es este entonces un problema que trasciende lo local, es decir, desborda a las ciudades y, por su complejidad, demanda una política nacional de alto nivel, llámese paz total o como sea”, dijo el mandatario de los cartageneros.

Al mismo tiempo, precisó: “El fenómeno de la violencia que deja el narcotráfico migró de las zonas rurales a los centros urbanos, sin que el Gobierno nacional lo advirtiera, y no hablo solo del Gobierno actual. Nosotros, por ser ciudad puerto y de tránsito hacia el norte, recibimos el problema en toda su dimensión, y cohabitamos con él”.

"Hoy asesinaron a tres en #Cartagena, ¿Y dónde está el alcalde?", leo por ahí en comentarios.



Aquí estamos, dando la cara; pero invito a que seamos justos en el análisis. Ni negamos el flagelo como @AlcaldiaCTG, ni tampoco se pueden negar todos los esfuerzos que hacemos para… — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) August 27, 2025

Dumek Turbay también pidió ayuda al Gobierno de Gustavo Petro para que intervinieran en estos hechos de violencia que aquejan a los ciudadanos.

“Así como lo han hecho otros alcaldes de ciudades capitales, esta vez alzamos la voz para pedir que no nos dejen solos en esta lucha. Mientras exista complacencia con estas estructuras delincuenciales, siempre en espera de una voluntad de paz que, por supuesto, no tienen ni tendrán, la guerra seguirá con impacto directo en las regiones”, agregó.

Finalmente, el alcalde dijo que siguen trabajando por la seguridad de la capital de Bolívar con las capacidades que tiene la Policía Metropolitana de Cartagena.