Bolívar

Un soldado muerto y siete heridos tras ataque con dron del ELN en el sur de Bolívar

El Ejército busca a cuatro militares más que estaban en la zona.

15 de agosto de 2025, 5:25 p. m.
Militares, soldados, arma
Uniforme del Ejército Nacional. Imagen de referencia. | Foto: Álvaro Tavera

Los grupos armados ilegales siguen perpetrando hechos terroristas en el sur de Bolívar. Este viernes, 15 de agosto, se conoció que un integrante del Ejército Nacional murió en medio de un ataque con explosivos que fue lanzado desde un dron que sería del ELN en Santa Rosa.

Por medio de su cuenta en la red social X, el Ejército Nacional entregó detalles de estos hechos terroristas en contra de la fuerza pública.

“El 14 de agosto de 2025, en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Selva N.º 48 fueron atacadas con artefactos explosivos lanzados desde un sistema UAS (dron) por integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN. El hecho tuvo lugar en la vereda La Pradera, en el municipio de Santa Rosa, sur de #Bolívar“, explicaron.

Contexto: Los rostros del horror en el sur de Bolívar: estos son los temibles cabecillas del ELN y Clan del Golfo

El soldado asesinado fue identificado como Jhon Redondo Jiménez, quien sufrió graves lesiones y murió cuando era trasladado hasta un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga, en Santander.

“De igual forma, siete soldados profesionales más presentan heridas leves producto de esquirlas. Tras este ataque, las unidades militares desplegaron maniobras ofensivas adicionales para asegurar el sector y determinar la ubicación de cuatro militares más que integraban el dispositivo de seguridad en la zona”, detallaron desde el Ejército.

Desde el Ejército Nacional rechazaron este nuevo hecho terrorista en contra de las Fuerzas Militares en el sur de Bolívar.

“Este Comando rechaza de manera categórica este acto terrorista que atenta no solo contra la vida e integridad de nuestras tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos”, agregaron.

Contexto: Yamil Arana, gobernador de Bolívar, despachó más de 15 toneladas de ayudas al sur del departamento
San Pablo, sur de Bolívar.
Sur de Bolívar. Imagen de referencia. | Foto: Gabriel Salazar.

Al mismo tiempo, indicaron que van a seguir con las operaciones que vienen adelantando en esta zona del departamento de Bolívar, donde hay presencia del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

“Las operaciones militares que adelanta la #Brigada19 en el sur de Bolívar continúan de forma sostenida para enfrentar el accionar delictivo de grupos armados ilegales y con ello salvaguardar la seguridad de sus comunidades", agregaron.

