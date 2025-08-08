Suscribirse

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, despachó más de 15 toneladas de ayudas al sur del departamento

Buscan llegar a zonas afectadas por la violencia.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 7:39 p. m.
Ayudas para el sur de Bolívar.
Ayudas para el sur de Bolívar. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Yamil Arana, gobernador del Atlántico, envió este viernes, 8 de agosto, la salida de más de 15 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades de Santa Rosa del Sur y la zona rural de Montecristo, afectadas por el confinamiento forzado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante 18 días.

“Hoy no solo llevamos alimentos y medicinas; llevamos esperanza. Llevamos el corazón de todos los bolivarenses a nuestros hermanos que han vivido días de miedo, encierro y necesidad. Vamos con fuerza, con dignidad, y con la firme decisión de no abandonarlos”, afirmó el mandatario al dar la partida de la caravana.

Se conoció que las ayudas incluyen:

  • 1.200 mercados con alimentos esenciales
  • 3 toneladas de víveres recolectados en los Montes de María
  • 2.000 pares de zapatos entregados por la DIAN
  • Kits de aseo, cocina, medicamentos y productos de primera necesidad
Ayudas para el sur de Bolívar.
Ayudas para el sur de Bolívar. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La caravana cuenta con escoltas de Fuerzas Militares y Policía para garantizar su llegada a las zonas complejas.

Desde la región hacemos lo que nos corresponde y más, pero no podemos solos. Si de verdad queremos paz y justicia en el sur de Bolívar, necesitamos que el Gobierno Nacional actúe con decisión y sentido humano”, afirmó Arana.

