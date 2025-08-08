Yamil Arana, gobernador de Bolívar, despachó más de 15 toneladas de ayudas al sur del departamento

Yamil Arana, gobernador del Atlántico, envió este viernes, 8 de agosto, la salida de más de 15 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades de Santa Rosa del Sur y la zona rural de Montecristo, afectadas por el confinamiento forzado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante 18 días.

“Hoy no solo llevamos alimentos y medicinas; llevamos esperanza. Llevamos el corazón de todos los bolivarenses a nuestros hermanos que han vivido días de miedo, encierro y necesidad. Vamos con fuerza, con dignidad, y con la firme decisión de no abandonarlos”, afirmó el mandatario al dar la partida de la caravana.

Se conoció que las ayudas incluyen:

1.200 mercados con alimentos esenciales

3 toneladas de víveres recolectados en los Montes de María

2.000 pares de zapatos entregados por la DIAN

Kits de aseo, cocina, medicamentos y productos de primera necesidad

Ayudas para el sur de Bolívar. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La caravana cuenta con escoltas de Fuerzas Militares y Policía para garantizar su llegada a las zonas complejas.