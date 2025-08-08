Confidenciales
Yamil Arana, gobernador de Bolívar, despachó más de 15 toneladas de ayudas al sur del departamento
Buscan llegar a zonas afectadas por la violencia.
Yamil Arana, gobernador del Atlántico, envió este viernes, 8 de agosto, la salida de más de 15 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades de Santa Rosa del Sur y la zona rural de Montecristo, afectadas por el confinamiento forzado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante 18 días.
“Hoy no solo llevamos alimentos y medicinas; llevamos esperanza. Llevamos el corazón de todos los bolivarenses a nuestros hermanos que han vivido días de miedo, encierro y necesidad. Vamos con fuerza, con dignidad, y con la firme decisión de no abandonarlos”, afirmó el mandatario al dar la partida de la caravana.
Se conoció que las ayudas incluyen:
- 1.200 mercados con alimentos esenciales
- 3 toneladas de víveres recolectados en los Montes de María
- 2.000 pares de zapatos entregados por la DIAN
- Kits de aseo, cocina, medicamentos y productos de primera necesidad
La caravana cuenta con escoltas de Fuerzas Militares y Policía para garantizar su llegada a las zonas complejas.
“Desde la región hacemos lo que nos corresponde y más, pero no podemos solos. Si de verdad queremos paz y justicia en el sur de Bolívar, necesitamos que el Gobierno Nacional actúe con decisión y sentido humano”, afirmó Arana.