Autodefensas Conquistadoras de la Sierra dicen que el gobierno Petro los atacó “por la espalda”

En medio de la crisis de orden público que hoy vive la Troncal del Caribe entre Magdalena y La Guajira, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Los Pachenca arremetieron en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, precisando que, aunque están haciendo la paz, los atacaron.

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“Nos congelan órdenes de captura para hablar con comunidades de paz y la respuesta es esperar y atacarnos por la espalda. Nosotros, desde el día cero, le dijimos sí a la paz y vamos a hablar con comunidad internacional, ONU y OEA, como veedores garantes”, indicaron.

La operación militar fue realizada por el Gaula del Ejército en la vereda Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta.

“El gobierno de Petro y su Oficina de Paz nos ataca con asalto armado en la Sierra Nevada. Hace una semana vino el comisionado, señor Silva, a hablar de paz y de la necesidad de seguir trabajando. ¿Esta es la paz que quieren? ¿Quién puede confiar en un gobierno así?”, señala el comunicado.

Captura de imagen del video difundido por el grupo ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Archivo Particular - Twitter

De igual manera, este grupo armado ilegal dijo que se han mantenido al margen de esta jornada electoral que hoy vive Colombia y que la orden era reducir sus acciones violentas en los territorios donde delinquen.

“No nos metimos en política. Dejamos que las comunidades votaran por quien crean que sea el mejor gobernante para el país. Hemos dado orden de bajarle a las acciones armadas y hemos respetado la presencia de la Policía y el Ejército, atropellando a la población civil, tanto campesina como indígena”, manifestó la organización.

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De acuerdo con la información suministrada por el mismo grupo armado, los enfrentamientos comenzaron durante la madrugada de este lunes y se extendían varias horas después de iniciados.

“Esta madrugada nos atacaron en la vereda Quebrada del Sol. Todavía, a esta hora, sigue la confrontación y nuestras tropas tratan de resguardar su vida. Quieren hablar de paz y se meten a pueblos indígenas y atropellan campesinos inocentes, mototaxistas. Hay niños indígenas de colegios asustados y corriendo”, afirmó el grupo armado en el comunicado.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

En otro de los apartes más fuertes del documento, las ACSN sostuvieron que han cumplido compromisos con las comunidades de la región, pero consideran que el Gobierno ha optado por la vía militar.

“Nosotros sí le cumplimos a las comunidades con los esfuerzos de pacificación y de transformación de los territorios. Pero el gobierno no nos da ninguna salida, sino solo la del exterminio militar”, agregaron.

Entretanto, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, dijo que han activado todos los protocolos necesarios para atender esta grave situación.

“Quiero informarles que mantenemos activo el PMU para hacer seguimiento permanente y adoptar las medidas necesarias frente a los bloqueos registrados en la zona rural de nuestro Distrito, luego de los operativos militares ordenados por el Gobierno Nacional“, detalló el mandatario.

Las operaciones militares en el territorio se mantienen por parte del Ejército Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.