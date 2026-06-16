Turistas atrapados, comunidades con miedo y bloqueos en la Troncal del Caribe por operación contra las Autodefensas Conquistadoras

Un complejo panorama es el que se registra en la Troncal del Caribe en el departamento del Magdalena tras las operaciones que adelanta el Ejército Nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en esta zona del Caribe.

Terror en la Troncal del Caribe tras combates del Ejército con las Autodefensas Conquistadoras

En varios videos de redes sociales, se logra ver cómo personas que se movilizaban en sus vehículos, pero también en buses interdepartamentales, permanecen sobre la vía desde hace 24 horas por las alteraciones del orden público en el territorio.

El periodista Luis Oñate, por medio de su cuenta en X, dio a conocer cómo está la situación en este momento, donde no hay paso vehicular.

“Sigue el drama para cientos de personas que quedaron en medio de los 3 bloqueos de la troncal del Caribe, entre Riohacha y Santa Marta. Sin agua, sin alimento y sin baños, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y enfermos van a completar 24 horas atrapados“, dijo el comunicador.

De igual manera, señaló que hay muchos turistas nacionales e internacionales atrapados en los hoteles que reservaron con temor por los violentos enfrentamientos.

“También hay cientos de turistas atrapados en hoteles y en sus vehículos. Habitantes de la zona dijeron que con los bloqueos buscan que se saque a la población civil que quedó atrapada en medio de los enfrentamientos del ejército y el grupo Conquistadores de la Sierra”, agregó.

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Desde el Ejército Nacional de Colombia dieron a conocer que siguen con las operaciones contra este grupo armado ilegal que impone sus reglas en el territorio con el cobro de extorsiones, homicidios y hasta el narcotráfico.

La Troncal del Caribe comunica al departamento del Magdalena con La Guajira, donde hay muchos árboles caídos que impiden el paso, pero también cilindros con las siglas de las ‘ACSN’.

“La situación en la Troncal del Caribe es alarmante. Habitantes reportan bloqueos, quema de vehículos y restricciones de movilidad en la zona rural de Santa Marta, entre Magdalena y La Guajira", dijo el periodista Iván Serrano en su cuenta de X.

Se espera que las autoridades puedan entregar mayores detalles de esta operación militar en el departamento del Magdalena.