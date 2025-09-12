Suscribirse

Economía

Moteles, el mercado poco conocido que se potencia en septiembre; estos son sus números en Amor y Amistad

El Día de Amor y Amistad no solo dinamiza el comercio tradicional, también impulsa la demanda en moteles, que registran alta ocupación durante esta celebración.

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

12 de septiembre de 2025, 4:56 p. m.
En San Valentín muchas parejas buscan un motel para pasar un momento especial.
En San Valentín, muchas parejas buscan un motel para pasar un momento especial. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Septiembre es uno de los meses en Colombia que trae una conmemoración importante para miles de parejas y amigos, la celebración del Día de Amor y Amistad. Aunque se celebra en varias partes del mundo en el mes de febrero, en Colombia se hace en el noveno mes del año.

El comercio y la economía ven un buen movimiento durante este mes, pues las parejas optan por comprar regalos, detalles, acudir a espacios como restaurantes, bares y otros lugares de ocio para celebrar con sus seres queridos o allegados.

SIC anunció medidas contra Cotelco.
Estos son los números de los moteles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Pese a ello, hay un mercado del que pocos tienen conocimiento, pero que también aporta a la economía y tiene buen movimiento, especialmente durante esta época. Se trata del de moteles, que son establecimientos que permiten alquilar habitaciones por horas y que cuentan con amenidades como jacuzzi, sauna, entre otros.

Son varias las cifras que se desconocen sobre el sector. De acuerdo con distintas cámaras de comercio, con cifras a corte del 2021, en Colombia, hay varias regiones que acuñan el mayor número de moteles. Cali, la capital del Valle, tiene 7.950 moteles.

Por su parte, Barranquilla es la segunda ciudad con más moteles, con cerca de 800 establecimientos. Finalmente, está Bogotá, con un registro de 681 moteles.

Contexto: Amor y Amistad en Bogotá: planes gratuitos para celebrar esta fecha especial en la ciudad
Motel
Hay varios que funcionan en las ciudades más importantes del país. | Foto: Google Maps

Medellín es la ciudad que le sigue, con cerca de 523 establecimientos y con uno de los primeros establecimientos temáticos en el país. En Bucaramanga se ubican unos 77 moteles y en Cúcuta hay 66 moteles.

Si se totalizan las cifras aproximadas, se puede concluir que en el país funcionan más de 10.000 moteles para que muchos puedan acudir en fechas especiales como las de Amor y Amistad.

Contexto: San Valentín en Estados Unidos: Los 10 moteles más famosos en este país

Es importante tener en cuenta que los precios de estos lugares pueden variar, y van desde los 30.000 pesos por tres horas, hasta los 350.000 por horas.

Todo depende de la ubicación, prestigio y equipamiento que tenga la habitación, además del tiempo que decida quedarse allí.

