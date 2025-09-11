Suscribirse

Turismo

Amor y Amistad en Bogotá: planes gratuitos para celebrar esta fecha especial en la ciudad

Si todavía no tiene nada programado para celebrar esta fecha especial, aquí encontrará algunas opciones sin necesidad de gastar mucho dinero.

Redacción Turismo
11 de septiembre de 2025, 4:16 p. m.
Centro histórico de Bogotá
Pareja feliz tomándose de la mano mientras hacen turismo en Bogotá. | Foto: Getty Images

Este 2025, el Día del Amor y la Amistad se celebra el fin de semana del 20 y 21 de septiembre, siguiendo la tradición de festejar esta fecha especial cada tercer sábado del noveno mes del año. Aunque generalmente hay quienes aprovechan la ocasión para sorprender con algunos detalles, en Bogotá se encuentran diferentes planes que no requieren gastar mucho dinero.

Por eso, si aún no tiene nada programado para este día, pero sí desea celebrarlo en pareja, con amigos o en familia, la ciudad ofrece una amplia oferta de planes, varios de ellos gratuitos, para salir de la rutina y hacer de esta fecha un recuerdo inolvidable.

Contexto: Así es el municipio más joven de Santander, un encantador destino de diversos pisos térmicos e ideal para el turismo de aventura

Planes gratuitos para celebrar el Día de Amor y Amistad en Bogotá

  • Visitar el Parque Simón Bolívar

Este es el escenario deportivo y recreativo más importante de la capital colombiana, localizado entre las calles 53 y 63, y entre la carrera 60 y 68, por lo que cuenta con una amplia oferta de planes y actividades gratuitas para realizar de manera individual, en grupo, en familia, con la pareja e incluso con la mascota.

Visitarlo, aunque es un plan sencillo, puede ser ideal para fortalecer los vínculos con esas personas especiales mientras se recorre su lago en lancha, por ejemplo, o se camina por sus senderos.

Archivo Semana
Parque Simón Bolívar. Foto: Alexandra Ruiz Poveda | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Para quienes son disciplinados con sus rutinas de ejercicio, el parque ofrece diferentes zonas verdes, ciclovía permanente y pista de trote, entre otros.

  • Asistir a eventos culturales y artísticos

El Día del Amor y la Amistad también es una fecha ideal para disfrutar la oferta cultural gratuita que brinda Bogotá. Durante septiembre, la ciudad ofrecerá una programación diversa que incluye desde conciertos hasta ferias de arte y festivales musicales, de acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Para el fin de semana del 20 de septiembre y el 9 de noviembre, se desarrollará la Primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad (BOG25), una iniciativa que integra a Bogotá en el circuito global del arte contemporáneo, al nivel de otras ciudades como Venecia, São Paulo o Sídney.

Para mayor información de este evento puede consultar la página www.bienalbogota.com.

Día del amor y la Amistad en Colombia
Esta conmemoración se celebra tradicionalmente el tercer sábado del mes de septiembre. | Foto: Getty Images
Contexto: El pueblo de Antioquia que en el pasado se llamó Minerales de Castrellón, un destino perfecto para la aventura
  • Un recorrido por la historia, el arte y la cultura

Otro plan ideal y que no requiere mucho dinero, es visitar los museos de Bogotá, como el Museo del Oro, el Museo Botero o el Mambo, que albergan colecciones que guardan parte de la identidad cultural del país.

También es posible caminar por el barrio la Candelaria, que con sus calles empedradas, grafitis, casas coloniales y ambiente bohemio, se convierte en un paseo relajado y auténtico para disfrutar esta fecha especial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Próximo partido de Luis Díaz no va por ESPN: definido el canal para ver al Bayern Múnich

2. Lina Garrido radicó tutela en contra de la UNP: “Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”

3. Fichaje de última hora pasa de Millonarios a Santa Fe: firma por dos años para jugar Libertadores

4. Preocupación por los extraños gestos de Vladimir Padrino en pleno discurso de Nicolás Maduro

5. La ‘jugadita’ en un preacuerdo de la Fiscalía, que frenó un juez en La Guajira, en caso de presunta corrupción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Planes en BogotáAmor y amistaddía de amor y amistadViajeros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.