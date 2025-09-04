El torrentismo, también conocido como barranquismo, es un deporte extremo perfecto para aquellos viajeros que van en busca de adrenalina, contacto con la naturaleza y con majestuosos cuerpos de agua. Para muchos, es considerada como una actividad ideal para romper con la rutina y conocer algunos de los paisajes más impresionantes de Colombia.

Uno de los destinos más recomendados para hacer esta actividad es el municipio de Villeta, ubicado en la provincia de Gualivá del departamento de Cundinamarca, a aproximadamente 91 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 2 horas y 30 minutos de viaje en carro.

Esta población, según datos registrados en la página de la Gobernación de Cundinamarca, es un destino atractivo para el turismo rural y ecológico, por lo que los amantes del torrentismo pueden encontrar una amplia oferta de joyas naturas de cuento que sorprenden con su belleza e imponencia.

Entre esos lugares de interés se encuentran la Cascada El Salto de los Micos, un espacio que también es perfecto para actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping. De acuerdo con información de la alcaldía municipal, está formado por el recorrido de la quebrada Cune, en una montaña famosa por sus siete cascadas que corren a través de las altas piedras.

Salto de los Micos | Foto: Cortesía - Colombia Travel

Quedan a tan solo 15 minutos de caminata desde el centro del pueblo y para realizar cualquier actividad con mayor seguridad. se puede buscar ayuda de guías ubicados en la plaza principal del municipio. Los dos primeros saltos de esta zona son accesibles por senderos a pie, mientras que los demás deben ser visitados sorteando sectores de escalada y exuberante vegetación.

También esta la Bocatoma de Bagazal, ubicada en el suroccidente del municipio y formada por caídas de agua artificial de más de 30 metros de longitud y de diferentes alturas. Este atractivo turístico es reconocido principalmente porque es común que se realicen paseos de olla.

Para visitarlo es importante que tenga en cuenta que se puede ingresar por carretera, la cual ofrece la oportunidad de admirar hermosos paisajes y las fincas que lo rodean. Además, cuenta con una línea férrea donde es posible disfrutar de un paseo en carros esferados construidos por los habitantes del sector.

La Bocatoma de Bagazal | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Villeta - Cundinamarca