Turismo
Sopó se alista para su Gran Feria Gastronómica y el Festival del Postre en la Semana Cultural: conozca las fechas y la programación
Este año, el festival rendirá un homenaje a los sabores autóctonos de la tierra, una experiencia perfecta para disfrutar una escapada de fin de semana.
Si no tiene planes para el primer fin de semana de septiembre, no se preocupe, la Gran Feria Gastronómica y el Festival del Postre en Sopó podrían ser una excelente opción para compartir en familia y disfrutar una escapada de fin de semana cargada de recuerdos inolvidables.
Este evento, que se toma el corazón de este municipio cundinamarqués, se llevará a cabo el domingo, 7 de septiembre, llenando de aromas, sabores, música y tradición las calles de este destino, marcando así la segunda edición del Festival del Postre Sopó 2025.
Para este año, el festival rendirá un homenaje a los sabores autóctonos de la tierra y, sobre todo, a las personas. Detrás de cada postre se esconde la historia de manos dedicadas a endulzar paladares, unir familias y alegrar momentos.
Según informó la Alcaldía Municipal, el punto exacto donde se podrá vivir esta experiencia, ya sea en familia o con amigos, es en la vía contigua al Coliseo Municipal, en el marco de una nueva versión de la Semana Cultural de Sopó, un evento que se destaca por la variedad de actividades diseñadas para reunir a la comunidad y captar la mirada de quienes están interesados en descubrir la magia de Sopó desde una perspectiva diferente.
En esta edición, por ejemplo, la Semana Cultural del municipio evocará la magia y la alegría del Pacífico colombiano, un territorio lleno de ritmo, sabor y tradición. De esta manera, los asistentes podrán disfrutar una amplia oferta de muestras culturales.
Más que una muestra gastronómica
Con esta programación, el festival se convertirá en un encuentro especial que va más allá de ser una muestra gastronómica, pues busca celebrar las raíces y costumbres de la población, recibiendo siempre a los visitantes con calidez.
El sábado, 6 de septiembre, la Semana Cultural vibrará con una gran comparsa en honor al Pacífico, un espacio donde lo mejor de Cali, el Valle del Cauca y el sur del país se subirán al escenario para regalar momentos de pura emoción. Familias y amigos podrán disfrutar del talento de nuestros bailarines, conectándose con la riqueza cultural de Sopó.
El momento más dulce llegará el domingo 7 de septiembre con la segunda versión del Festival del Postre, donde Sopó hará honor a su título de “municipio dulce”. Se podrán degustar postres, para todos los gustos, desde los $ 7.000 pesos hasta los $ 15.000.
Además, aquellos curiosos que deseen aprender, podrán participar en un masterclass gratuito con el chef invitado Ricardo Martínez de Interlink, quien compartirá tips de comida saludable y otros secretos para crear postres que despiertan sonrisas.
Cabe mencionar que este evento cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y empresas como Alpina. “Es un momento muy especial para unirnos como familia en torno a la cultura y la gastronomía, más aún cuando nuestro municipio es reconocido como un lugar donde sobresalen los sabores, la alegría y el cariño por este tema”, afirmó Fabiola Muñoz, alcaldesa de Sopó.