Si no tiene planes para el primer fin de semana de septiembre, no se preocupe, la Gran Feria Gastronómica y el Festival del Postre en Sopó podrían ser una excelente opción para compartir en familia y disfrutar una escapada de fin de semana cargada de recuerdos inolvidables.

Este evento, que se toma el corazón de este municipio cundinamarqués, se llevará a cabo el domingo, 7 de septiembre, llenando de aromas, sabores, música y tradición las calles de este destino, marcando así la segunda edición del Festival del Postre Sopó 2025.

Para este año, el festival rendirá un homenaje a los sabores autóctonos de la tierra y, sobre todo, a las personas. Detrás de cada postre se esconde la historia de manos dedicadas a endulzar paladares, unir familias y alegrar momentos.

Según informó la Alcaldía Municipal, el punto exacto donde se podrá vivir esta experiencia, ya sea en familia o con amigos, es en la vía contigua al Coliseo Municipal, en el marco de una nueva versión de la Semana Cultural de Sopó, un evento que se destaca por la variedad de actividades diseñadas para reunir a la comunidad y captar la mirada de quienes están interesados en descubrir la magia de Sopó desde una perspectiva diferente.

Este año el Festival del Postre Sopó incluirá una masterclass es gratuita con un chef invitado. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Sopó

En esta edición, por ejemplo, la Semana Cultural del municipio evocará la magia y la alegría del Pacífico colombiano, un territorio lleno de ritmo, sabor y tradición. De esta manera, los asistentes podrán disfrutar una amplia oferta de muestras culturales.

Más que una muestra gastronómica

Con esta programación, el festival se convertirá en un encuentro especial que va más allá de ser una muestra gastronómica, pues busca celebrar las raíces y costumbres de la población, recibiendo siempre a los visitantes con calidez.

El sábado, 6 de septiembre, la Semana Cultural vibrará con una gran comparsa en honor al Pacífico, un espacio donde lo mejor de Cali, el Valle del Cauca y el sur del país se subirán al escenario para regalar momentos de pura emoción. Familias y amigos podrán disfrutar del talento de nuestros bailarines, conectándose con la riqueza cultural de Sopó.

Sabores, aromas y diferentes texturas se tomarán el municipio de Sopó este 7 de septiembre de 2025. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Sopó

El momento más dulce llegará el domingo 7 de septiembre con la segunda versión del Festival del Postre, donde Sopó hará honor a su título de “municipio dulce”. Se podrán degustar postres, para todos los gustos, desde los $ 7.000 pesos hasta los $ 15.000.

Además, aquellos curiosos que deseen aprender, podrán participar en un masterclass gratuito con el chef invitado Ricardo Martínez de Interlink, quien compartirá tips de comida saludable y otros secretos para crear postres que despiertan sonrisas.