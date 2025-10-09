Suscribirse

Nuevos detalles del caso de la turista que murió cuando practicaba buceo en Santa Marta

Se trata de Judy Milena Agredo Idárraga, quien tenía 43 años de edad.

Redacción Nación
9 de octubre de 2025, 5:40 p. m.
Playa Grande, in Taganga, Santa Marta, Colombia
Taganga, en Santa Marta, es de los lugares más visitados en el país. Imagen de referencia. | Foto: Getty Images

Conmoción en Santa Marta, luego de que en las últimas horas muriera una turista que practicaba buceo recreativo en el sector conocido como La Aguja, cerca al corregimiento de Taganga.

Se trata de Judy Milena Agredo Idárraga, una docente de 43 años procedente de Popayán que había llegado a Santa Marta para disfrutar con su familia de unas vacaciones.

Aseguran que la mujer contrató los servicios de una empresa para una práctica de buceo guiada y, que de un momento a otro, empezó a presentar dificultades bajo el agua; al final no logró salir a la superficie con vida.

Karlotz Omaña, director de la Defensa Civil en Magdalena, se pronunció sobre ese hecho que enluta a una familia en Cauca: “El clima era óptimo para realizar la actividad. Por eso, considero que debe verificarse cuál era el nivel de capacitación de la víctima, si ya estaba certificada como buzo o si apenas estaba en proceso de formación”.

Tras lo anterior, las autoridades dieron apertura a una investigación para establecer si la empresa que prestó los servicios a Agredo cumplía con todos los permisos exigidos por la ley y, a la vez, revisar si los equipos estaban certificados para llevar a cabo esa práctica.

Mientras tanto, familiares de la mujer pidieron que se esclarezca cómo ocurrió todo, de modo que tragedias como esas no se vuelvan a repetir.

En cuanto a Judy Milena Agredo Idárraga se estableció que laboraba en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Salesianas.

Personas cercanas a la docente fallecida la describieron como una mujer soñadora que diariamente profesaba el amor por su profesión a través de sus estudiantes.

Es de destacar que la muerte de la docente se presenta pocos días después del fallecimiento de otro turista, esta vez en el balneario Las Gachas, en Santander, en hechos ocurridos puntualmente el domingo 28 de septiembre.

Ese día, un hombre de 27 años identificado como Yeiner Alexander Ochoa Vesga, oriundo del municipio de Piedecuesta, murió tras quedar atrapado en uno de los pozos naturales de Las Gachas.

Afirman que el hombre se metió en dicho pozo y no volvió a salir, alertando a los familiares y amigos que los acompañaban.

De tal modo, varios turistas y personas del sector empezaron desesperadamente a tratar de vaciar el pozo para facilitar la extracción del joven mientras llegaban los organismos de socorro, pero, al final, fue muy tarde. Yeiner Alexander Ochoa Vesga fue encontrado sin signos vitales.

