Tragedia en el balneario Las Gachas, en Santander: turista murió tras quedar atrapado en uno de los pozos naturales

Lo que inicialmente era un plan de paseo entre un grupo de personas que llegaron hasta el balneario Las Gachas, ubicado en el municipio de Guadalupe, departamento de Santander, terminó en tragedia, tras la muerte de uno de sus integrantes.

Se trata de un hombre de 27 años identificado como Yeiner Alexander Ochoa Vesga, oriundo del municipio de Piedecuesta, quien murió tras quedar atrapado en uno de los pozos naturales de Las Gachas.

De acuerdo con algunos testigos, Ochoa ingresó a uno de los pozos de este emblemático balneario, en un punto en donde hay un aviso, algo borroso, en el que se advierte a los turistas que está “prohibido el ingreso”.

Aseguran que el hombre, por razones que se desconocen, se metió en dicho pozo y no volvió a salir, alertando a los familiares y amigos que los acompañaban.

Las Gachas es un lugar conocido popularmente como el Caño Cristales santandereano/ Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Guadalupe Santander. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Guadalupe Santander

Por lo tanto, varios turistas y personas del sector empezaron desesperadamente a tratar de vaciar el pozo para facilitar la extracción del joven mientras llegaban los organismos de socorro, pero, al final, fue muy tarde. El hombre fue encontrado sin signos vitales.

Desde la Alcaldía de Guadalupe emitieron un comunicado en el que enviaron un mensaje de solidaridad a los familiares del hombre fallecido y, a su vez, pidieron a los turistas que llegan a Las Gachas acatar las recomendaciones de los guías locales y de las autoridades competentes para evitar tragedias como la ocurrida el domingo.

A continuación, el comunicado completo de la Alcaldía de Guadalupe:

Desde el momento en que fue reportada la emergencia, personal de la Alcaldía Municipal hizo presencia inmediata en el lugar de los hechos, liderando junto con la Defensa Civil de Guadalupe, la Policía Nacional, personal de la ESE Hospital Nuestra Señora de Guadalupe y, posteriormente, con el apoyo del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Oiba, las labores de atención y rescate. Es de resaltar la solidaridad de varios ciudadanos presentes en este lugar quienes, de manera coordinada, junto con las autoridades, brindaron el apoyo necesario para atender la emergencia.

Desde la Alcaldía de Guadalupe, expresamos nuestra sincera solidaridad con la familia del joven fallecido, y los acompañamos en este momento de dolor, extendiendo nuestro apoyo institucional, ante esta lamentable pérdida

Reiteramos a todos los visitantes que, aunque estos balnearios son un atractivo turístico de gran belleza natural, es indispensable seguir las recomendaciones de los guías locales y de las autoridades competentes.

La Policía Judicial de la Policía Nacional hizo presencia en el lugar para llevar a cabo las diligencias de inspección e iniciar la investigación correspondiente.