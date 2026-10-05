Líder indígena fue hallado muerto en La Guajira, llevaba ocho días desaparecido; Indepaz alerta por ola de violencia

Dreivi Yamith Cedeño Rosado, líder indígena del pueblo Wayuu, fue hallado muerto en Uribia, La Guajira, ocho días después de haber sido retenido por hombres que se movilizaban en una camioneta.

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De acuerdo con información divulgada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Cedeño Rosado se desempeñaba como dinamizador de autoridades tradicionales indígenas Akalijunushiwaya y desarrollaba su labor en comunidades de La Guajira.

Los hechos se remontan al 20 de septiembre de 2026. Según la organización, el líder regresaba de transportar agua hacia la comunidad indígena de Paletso cuando fue interceptado y retenido.

Ocho días después, el 28 de septiembre, su cuerpo fue encontrado en inmediaciones de las Salinas de Manuyaluh, en jurisdicción de Uribia. Con este crimen, Indepaz contabilizó 120 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados durante 2026.

Otro líder fue asesinado en Uribia

La situación en este municipio volvió a generar preocupación apenas dos días después. Indepaz reportó el asesinato de Luis Alberto Montiel Cohen, ocurrido el 30 de septiembre, también en Uribia.

Montiel Cohen era líder comunitario, etnoeducador y docente rural de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Katanamana.

Además, adelantaba actividades recreativas y culturales dirigidas a niños y adolescentes de las comunidades de Katanamana y Waimpletu.

Según el reporte, el líder se movilizaba junto con su hijo por inmediaciones del sector de La Unión cuando fueron atacados con arma de fuego por hombres armados. Montiel murió como consecuencia de los disparos.

Con este caso, la cifra registrada por Indepaz aumentó a 121 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2026. La organización señaló que en la zona hacen presencia estructuras armadas como el Clan del Golfo, el ELN y otros grupos de carácter local.

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Cauca también registra nuevos hechos de violencia

A este panorama se suma una nueva masacre registrada el 4 de octubre en Santander de Quilichao, Cauca. Tres personas murieron luego de que sujetos armados ingresaran a un establecimiento público ubicado en la calle 18A con carrera 15A y dispararan contra quienes se encontraban en el lugar.

Indepaz registró el hecho como la masacre número 96 ocurrida en Colombia durante 2026 y la número 14 reportada en Cauca, departamento que acumularía al menos 68 víctimas en este tipo de hechos.

La organización recordó, además, las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo frente a los riesgos que enfrentan comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos en territorios afectados por la presencia y confrontación de grupos armados.