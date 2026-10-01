Masacres en Colombia siguen en aumento: 2026 ya superó el registro de todo el año pasado

La violencia continúa dejando un preocupante balance en Colombia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) elevó a 94 el número de masacres registradas durante 2026, una cifra que ya supera ampliamente las 78 documentadas por la misma organización durante todo 2025.

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El caso más reciente ocurrió el 30 de septiembre en Sevilla, Valle del Cauca, donde tres hombres fueron asesinados a tiros dentro de un establecimiento comercial ubicado en el sector El Carmen, en inmediaciones de la galería del municipio. Indepaz lo incorporó como la masacre número 94 del año.

Entre las víctimas se encuentra el patrullero de la Policía Óscar Alexis Daza Turistar, de 31 años, quien llevaba una década en la institución y se encontraba de permiso. Los otros dos fallecidos fueron identificados como los hermanos Joaquín y Duván Osorio.

Dos hechos de enero entraron al registro

El balance de 2026 también aumentó luego de que Indepaz incorporara recientemente dos hechos ocurridos en enero en zona rural de Nariño, tras recibir nueva información y adelantar verificaciones en territorio.

El primero ocurrió en Inda Zabaleta, Tumaco, donde la organización contabilizó 12 personas fallecidas. El segundo se presentó en Pital de la Costa y dejó otras cinco víctimas, tres de las cuales, según Indepaz, no aparecen incorporadas en los registros de Medicina Legal.

En total, estos dos episodios dejaron 17 civiles muertos. Indepaz explicó que, ocho meses después, todavía no se han esclarecido plenamente las circunstancias que originaron los incendios en los lugares donde ocurrieron los hechos ni las eventuales responsabilidades.

La organización señaló además que peritajes de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa no habrían encontrado cráteres, metralla ni restos de explosivos militares convencionales.

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Un año que ya supera las cifras de 2025

Antes de las últimas actualizaciones, Indepaz reportaba 89 masacres y 336 víctimas con corte al 11 de septiembre. Para dimensionar el incremento, durante todo 2025 la organización documentó 78 masacres y 256 víctimas.

Indepaz considera una masacre el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, cometido por un mismo autor y bajo las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar.