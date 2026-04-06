Choque entre Gustavo Petro y Paloma Valencia por el “señor de las masacres”: este fue el intenso cruce de mensajes en X

Un nuevo agarrón protagonizaron el presidente de la República, Gustavo Petro y la candidata presidencial Paloma Valencia. Discusión que se presentó por un fuerte mensaje que publicó el mandatario colombiano sobre el “señor de las masacres”.

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Por la publicación de Gustavo Petro, la candidata Valencia manifestó en su cuenta personal de X: “Mire las cifras oficiales y conteste: ¿quién él es el señor de las masacres? ¿Quién es el señor del secuestro? ¿Quién es el señor del terrorismo? ¿Quién es el amigo de los narcos? ¿Quién es cómplice de los violentos? Cómprese un espejo para que se vea tal y como es”.

Luego el jefe de Estado le respondió a Paloma Valencia: “El señor de las masacres es el que fue gobernador de Antioquia y dos veces presidente de la República. El señor del secuestro fueron Pablo Escobar y la familia Ochoa Vásquez”.

“El señor del terrorismo es el que produjo la muerte de 6.402 jóvenes a los que disfrazaron de guerrilleros para subir de ascenso o tener una bonificación o ganar el aplauso del público para ganar más votos, también el que encarceló a 3.000 jóvenes y mató a 60 y le quitó los ojos a 40 solo porque protestaban por su derecho a vivir”, indicó el presidente en su cuenta personal de X.

Y manifestó: “El señor de la violencia es el gobierno que tuvo la más alta tasa de homicidios del siglo y el que empezó el conflicto armado en Colombia en 1964 al bombardear cooperativas de campesinos en paz, el señor Guillermo León Valencia. Aquí le muestro el dato”.

Confrontación que estalló por este mensaje que publicó Petro a un dardo que le lanzó el expresidente Álvaro Uribe: “Señor de las masacres y de las haciendas, las masacres se cuentan por una decisión arbitraria: es masacre la muerte de más de tres personas, podía ser cualquier número, pero lo pusieron tan bajo para que los ajustes de cuentas entre mafiosos se volvieran masacres, así ocultaron las verdaderas masacres”.

“En su gobierno departamental y nacional hubo las peores masacres de este siglo y quizás del anterior. Las masacres son instrumento para llenar de miedo al pueblo, es un terrorismo, que usted usó como método para ganar votos. Cuarenta, cincuenta campesinos muertos, por eso hay un paramilitar llamado Jorge 40, ¿de dónde salió ese nombre? Masacres las que hizo su hermano Santiago en la región de los altos del Oso y Yarumales, aún aparece por ahí, una disque lideresa de un movimiento político indígena que se robaron, y terminó en contra de la reforma a la salud”, insistió.

Sumado a ello manifestó: “Masacres las del Aro, señor ex gobernador de Antioquia, o la de Segovia que ordenó un senador amigo suyo y disque liberal, masacres las de Chenge o Mapayepo, que fueron hechas por sus amigos hacendados costeños, de Sucre y Córdoba, donde usted se apropió de baldíos de la nación y se subsidió con dineros públicos la hacienda del ubérrimo en San Carlos, Córdoba, y no se inundaron sus haciendas porque lo salvó el distrito de riego de San Mateo, hecho con dineros públicos que dijeron que era para campesinos, pero no, eran para usted y su patrimonio familiar hacendario, y ni siquiera paga impuestos por la tierra, vago, ni sus hijos pagaron el plus valor de la tierra que les entregó el alcalde de Mosquera en la sabana de Bogotá, se robaron esos impuestos”.

“La hora de los vampiros pasó y Colombia merece ser libre y, aún tengo la espada del libertador y espero entregársela a un hombre decente. Usted convoque a sus grandes hacendados y sus muchachos montados sobre caballos con pistolas queriendo avasallar el mundo, para ver si gana las elecciones”, subrayó el jefe de Estado.

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Finalmente aseguró: “Me iría de mi hogar si el pueblo se apendeja, pero confío en que el pueblo sepa cuál es la ruta del libertador, yo soy un emancipador, también guerrero, y me monto a caballo y me gusta, pero no para matar campesinos, sino para sentir la libertad. De cómo use el hombre el caballo, se mide la condición del hombre, usted mató un caballo que no le obedecía, cuando usted era joven, yo no haría eso. Yo los besaría y los entendería. ¿Usas el caballo como esclavo o como guerrero? ¿Matas caballos con pistolas? Hombre que haga eso es capaz de matar seres humanos. Y de allí las masacres de los paramilitares de extrema derecha, hombres de a caballo matando campesinos”.