Política

“Petro por calumniar no trabaja”: Álvaro Uribe contesta a arremetida de Gustavo Petro

El presidente llamó al exmandatario “señor de las masacres” y aseguró que “la hora de los vampiros pasó”.

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Redacción Semana
4 de abril de 2026, 9:51 p. m.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro
Álvaro Uribe y Gustavo Petro Foto: Colprensa/Presidencia

En un extenso trino, el presidente Gustavo Petro lanzó una andanada escrita contra Álvaro Uribe. Allí lo responsabilizó de que en su gobierno se presentaron “las peores masacres de este siglo y quizás del anterior”. Y aseguró que la cifra que tiene hoy el país, que es la peor en años, y que según Indepaz da cuenta de 35 masacres en este trimestre, se dio porque se cambió el sistema de medición de esas tragedias.

Gustavo Petro arremete contra Álvaro Uribe: “La hora de los vampiros pasó y Colombia merece ser libre”

Petro además habló de los negocios de la familia Uribe y de sus hijos y aseguró que se habían beneficiado de un distrito de riego, con dinero de los contribuyentes. “Petro por calumniar no trabaja, el año pasado 75 masacres y en este ya van 35. Mi familia compró 8 hectáreas, tiene escritura de 1962, dijeron sin razón que es baldía y se entregó al Estado. Cuando sufrimos inundaciones se pagan bombeos. Hay drenajes privados que mantiene la empresa y los públicos se construyeron hace 60 años. Se paga la tasa al Estado y también se hacen obras de mantenimiento de los públicos”.

El presidente, en su trino, volvió a intervenir en política y aseguró que “la hora de los vampiros pasó y Colombia merece ser libre”. A Uribe concretamente le dijo: “Usted convoque a sus grandes hacendados y sus muchachos montados sobre caballos con pistolas queriendo avasallar el mundo, para ver si gana las elecciones“.